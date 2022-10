Deportes Judo Mytos consigue dos medallas en la Supercopa de España Junior de Valencia lunes 03 de octubre de 2022 , 15:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los deportistas Alejandra Marín y Kiko Herguido han conseguido en la cita una medalla de oro y una de bronce, respectivamente Las escuelas deportivas municipales han regresado a su curso con un prometedor inicio de temporada. En el caso de la EDM Judo Mytos, ha vuelto tras un fin de semana de éxito al recoger dos medallas en la Supercopa de España Junior de Valencia, una de las primeras competiciones valederas para el ránking nacional. La competición ha logrado reunir a un total de 200 participantes y, en concreto, de Andalucía, acudieron 11 judocas que demostraron su talento sobre el tapiz. La escuela deportiva almeriense asistió a esta cita con cinco de los deportistas que buscaron dejar el nivel muy alto y, los resultados, han sido muy satisfactorios. Una de las que subió al podio a recoger la medalla fue Alejandra Marín, que se colgó el metal de oro en +78kg. Mientras que su compañero, Kiko Herguido, se quedó con la medalla de bronce en -81 kg. El resto de los participantes de la EDM Judo Mytos, según Miguel Ruiz, entrenador y director de la escuela, matizó que “tuvieron muy buenas actuaciones”. Por ejemplo, Sara Carrión quedó en quinto puesto en -48 kg. Mientras que Rafael Rubio y Juan Reche ganaron un combate y perdieron el siguiente, por lo que no pudieron ser repescados. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a los deportistas “por su actuación fuera de la provincia de Almería, el judo de nuestra ciudad ha empezado por todo lo alto con la cosecha de los títulos y espero que este sea el comienzo de todo lo que está por llegar”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.