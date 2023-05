Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Judo Mytos suma 3 medallas en el Campeonato de España Escolar miércoles 03 de mayo de 2023 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los deportistas Álvaro Gallardo, Alejandra Marín y Adrián Ruiz se llevaron los premios en la cita deportiva que ha contado con más de 800 participantes Almería está sellando su talento en las ciudades por las que pasa. Todo ello es debido al trabajo que realizan las escuelas deportivas municipales que, cada día, se encargan de trabajar con la cantera base en sus diferentes disciplinas. Una de ellas la escuela Judo Mytos que está triunfando en los campeonatos donde asiste. Recientemente y representando a la capital, los judocas almerienses han asistido al Campeonato de España escolar que se ha desarrollado desde el 28 al 30 de abril en la localidad madrileña de Gallur, una competición nacional que logró reunir a más de 800 participantes. La escuela deportiva municipal Judo Mytos participó con siete deportistas clasificados e integrando a la Selección Andaluza. De este modo, en la competición Andalucía logró cinco medallas de las que tres han viajado hasta Almería. El deportista Álvaro Gallardo logró una medalla de oro en categoría infantil mientras que Alejandra Marín consiguió una de plata en categoría cadete. Adrián Ruiz, por su parte, sumó al medallero una de bronce en categoría infantil. También, la escuela destaca las actuaciones de Marta Mata, Arsenio Rueda, Paula Peña y Zaira Román pese a no haber obtenido medallas. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a los deportistas “por dejar el judo almeriense en lo más alto del podio en las distintas categorías, la escuela deportiva municipal Judo Mytos está realizando una gran labor con los deportistas sobre el tatami, formando a la base y llevándolos hasta la élite y, prueba de ello, son los resultados que están consiguiendo”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

