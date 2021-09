Opinión Jugando con nuestro futuro Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por jueves 16 de septiembre de 2021 , 11:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Las administraciones suelen elaborar en el mes de septiembre sus correspondientes borradores de presupuesto para, posteriormente, facilitarlos a la oposición y poder aprobarlos a final de año con la intención de que entren en vigor a comienzos del siguiente; en este caso, 2022, un año de especial relevancia que precisa de unos presupuestos que consoliden la recuperación tras lo sufrido por la pandemia.



En Andalucía, Moreno Bonilla y su gobierno vuelven a mostrar su incapacidad para la gestión enredando y generando incertidumbre con la opción de prorrogar los presupuestos ante el coste de los chantajes que nuevamente, como ocurrió en 2021, le impondrá la ultra derecha.



La urgente necesidad de crear empleo, de potenciar la sanidad y la educación y de impulsar infraestructuras no puede esperar y necesitan de un presupuesto, de manera inminente, para emprender una recuperación justa y para generar estabilidad como salida a esta crisis social y económica. Sobre todo, porque quedan muchos fondos millonarios por llegar en 2022 que necesitan de un presupuesto valiente.



Moreno Bonilla debe dejar a un lado las fotos, sus embarques en buques de guerra y de pasearse por Andalucía sin comprometerse con las necesidades de los andaluces y andaluzas. Debe asumir que ha de pactar unos Presupuestos andaluces que pasarán a la historia como los que contengan el mayor techo de gasto autorizado por el Gobierno de España y con la mayor trasferencia de fondos nacionales y europeos.



El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha transferido ya más de 2.400 millones de euros que PP y Cs tienen prácticamente sin gastar y en noviembre llegarán otros 700, lo que nos convierte en la comunidad autónoma que más dinero está percibiendo. Nos jugamos mucho y no es serio que tanto Moreno Bonilla como Juan Marín anden generando inestabilidad e incertidumbre a diario porque no son capaces de liderar esta Comunidad que se ha demostrado les queda muy grande ante sus intereses puramente tácticos y electorales.



Mientras, el PSOE está mostrando responsabilidad tendiendo su mano y exigiendo un calendario de reuniones con contenido y un borrador de presupuestos dispuestos a hacer posible el mejor presupuesto para Andalucía. PP y Cs no pueden dejar pasar esta oportunidad porque están jugando con nuestro tiempo y con nuestro futuro. Juan Carlos Pérez Navas PSOE 219 artículos @jcpereznavas Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)