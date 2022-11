Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Junta destina casi 4 millones a personal de las 14 nuevas unidades judiciales de Andalucía facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El consejero José Antonio Nieto aplaude la creación de estos órganos pero lamenta que Sevilla deba sacrificar un juzgado de lo Contencioso-Administrativo para ganar un nuevo Social La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destina en el Presupuesto de 2023 un total de 3,8 millones de euros para dotar de personal las 14 nuevas unidades judiciales (4 plazas de magistrado y 10 juzgados) que el Ministerio de Justicia ha aprobado para Andalucía. El Real Decreto, refrendado ayer en el Consejo de Ministros, prevé además transformar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Sevilla en el Juzgado de lo Social 14, pese a la petición realizada desde la Junta para que se creara el nuevo órgano sin ninguna merma en los órganos de otra jurisdicción, tal y como quería el sector judicial. En este sentido, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha valorado positivamente la creación de estas nuevas unidades judiciales, para las que el Proyecto de Presupuesto de la Junta de 2023 ya reserva casi 4 millones de euros destinados a dotarlas de la plantilla necesaria, con un total de 96 funcionarios. Sin embargo ha lamentado que en el caso de Sevilla “el Ministerio no haya atendido la solicitud hecha desde la Junta, que recogía las peticiones de los operadores jurídicos de la provincia, de mantener todos los juzgados contenciosos existentes y crear como un órgano nuevo el Juzgado de lo Social 14”. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy las nuevas unidades judiciales correspondientes a la programación de desarrollo de la planta judicial para 2022. En el caso de Andalucía, se trata de cuatro plazas de magistrado en las Audiencias Provinciales de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, y diez nuevos juzgados: tres en Almería, uno en Cádiz, uno en Granada, uno en Huelva, uno en Jaén, uno en Málaga y dos en Sevilla, más la citada transformación. En concreto, en Almería se crearán los Juzgados de Primera Instancia 11 y Penal 6 de la capital y el de Primera Instancia e Instrucción 7 de Roquetas de Mar; en Cádiz el Juzgado de Primera Instancia 8 de Jerez; en Granada el de Primera Instancia 20 de la capital; en Jaén el de Primera Instancia 4 de la capital; en Huelva el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Ayamonte; y en Málaga el de Primera Instancia 22 de la capital En Sevilla capital se crearán el Juzgado de Primera Instancia 31 y el Mercantil 4 así como el Juzgado de lo Social número 14 si bien este último supondrá perder el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 14, con lo que está jurisdicción perderá un órgano “muy necesario dado el volumen de trabajo de la misma y evitar que se produzcan retrasos en la resolución de asuntos”. Las cuatro plazas de magistrados, los tres nuevos juzgados de Almería y los de Granada y Jerez entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre de 2022; la transformación del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el Juzgado de lo Social 14 tendrá efecto desde el 1 de enero de 2023 y el Juzgado de Primera Instancia 4 de Jaén comenzará a operar el 31 de marzo de 2023. Para la puesta en marcha del resto de nuevos órganos, el Ministerio de Justicia deberá fijar aún la fecha previa consulta con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y será publicada en el BOE. Además de la dotación de personal, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se encargará de dotar a los nuevos órganos de los medios técnicos necesarios y habilitar los espacios para su ubicación con anterioridad a su entrada en funcionamiento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

