Junta y Asociafruit piden ayudas de programas operativos a la producción de frutales de hueso

viernes 31 de marzo de 2023 , 13:02h

El carácter temprano o extratemprano de las cosechas andaluzas permitirían la aprobación de esta medida

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la asociación de empresas productoras y

exportadoras de frutas, hortalizas, frutos secos, flores y plantas de Andalucía, Asociafruit, han acordado

en una reunión mantenida en Sevilla, insistir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que

se incluyan en los programas operativos actuaciones que permiten un incremento de producción de

melocotón, nectarina, paraguaya, platerina y melocotón plano.

En el encuentro en el que han participado la secretaria general de Agricultura, Ganadería y Alimentación,

Consolación Vera, y el presidente de Asociacifruit, Javier López Esparza, así como su gerente, Luis Marín

Lamparero, se ha puesto de manifiesto el apoyo de la Junta de Andalucía a esta petición que permitiría el

acceso de estos productores a estas líneas de ayudas. Consolación Vera ha señalado a este respecto

que “las peticiones realizadas desde la administración andaluza en este sentido no han recibido

respuestas favorables”.

Vera ha indicado en este sentido que “desde la Consejería se va a seguir insistiendo en esta demanda ya

que todos los informes técnicos ponen de manifiesto que las producciones de estas frutas de hueso de

Andalucía no distorsionan en ningún caso el mercado”. Además, ha indicado que se observa como los

calendarios de recolección de estas especies son muy anteriores al resto de producciones nacionales.

Esta precocidad hace que en Andalucía estemos ante cultivos tempranos y extratempranos respecto de

otras regiones. Además, Vera ha explicado que “la superficie andaluza de estas plantaciones solo supone

el 6% del total nacional”. Para la representante del Gobierno andaluz “esta decisión está limitando la

competitividad en el sector y mermando su capacidad de crecimiento”.

En otro orden de cosas, en el encuentro con Asociafruit la secretaria general de Agricultura mostró

igualmente el apoyo de la Consejería a la petición del sector de proceder a la adaptación del eco-régimen

para el espárrago, cuestión que fue remitida junto con el resto de alegaciones al Plan Estratégico de la

PAC (Pepac) presentadas por la Junta. El Ministerio no ha facilitado aún una respuesta al respecto.

Los frutales de hueso en Andalucía

Los frutales de hueso, el melocotón, la nectarina, la ciruela, la cereza y el albaricoque, cuentan en

Andalucía con una superficie de 7.980 hectáreas según los últimos datos de 2021, suponiendo una

producción de 96.300 toneladas que se caracterizan por ser tempranas y extratempranas gracias a las

condiciones climáticas de la región.

Aragón supone el 26% de la superficie nacional y Cataluña el 18%, representando entre ambas más del

40% de la producción, mientras que Andalucía significa el 6% tanto no ya solo de la superficie sino

también de la producción.

Respecto de las producciones andaluzas Granada es la principal productora de fruta de hueso liderando

la recolección de cereza, guinda, melocotón y nectarina, así como de albaricoque, pese a la menor

dimensión de esta fruta en la comunidad. La segunda provincia en importancia es Sevilla donde destaca

el melocotón y la nectarina.

