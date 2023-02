Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Junta y COAG se unen para evitar pérdidas en la PAC de Andalucía

jueves 16 de febrero de 2023 , 16:11h

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mantenido un encuentro con representantes de COAG Andalucía liderados por su secretario general, Miguel López, donde se ha remarcado la unidad de acción entre ambas instituciones para evitar pérdidas de más de 100 millones de euros de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) al año en Andalucía. Esta reunión cierra la ronda de contactos del Gobierno autonómico con la organizaciones profesionales del sector agrario de la Comunidad Autónoma para consensuar las alegaciones al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) que trasladará Andalucía al Ministerio el 1 de marzo.

Crespo ha afirmado que esta región “quiere llegar hasta el final” y ha agradecido la disposición de las organizaciones agrarias para “trabajar de forma conjunta”. “Si no, Andalucía no tendría fuerza”, ha recalcado la consejera. “Estamos intentando elaborar unas alegaciones que cuenten con el mayor consenso posible del sector y espero que el ministro, que es andaluz, tenga la sensibilidad de no permitir que los agricultores y ganaderos de Andalucía pierdan ni un céntimo”, ha aseverado.

A modo de ejemplo, la consejera se ha referido al reparto de las regiones lamentando que la campiña sevillana se encuentre en la número 3 y no en la 4, ya que esta decisión del Ministerio provoca que “baje la aportación económica a los agricultores al unirlos a productores que reciben menos ayudas de la PAC”. Asimismo, ha comentado la idoneidad de incorporar de forma permanente a la PAC la flexibilización que la Junta ha acometido con el fin de apoyar a los productores de Andalucía.

Por último, Crespo ha recalcado que los agricultores y ganaderos de Andalucía quieren continuar llevando a los mercados productos sostenibles y de calidad, como vienen haciendo, “pero para dar una vuelta de tuerca más es preciso dar tiempo y posibilidades y reducir la burocracia porque si no, es muy difícil salir adelante en estos tiempos convulsos”.

El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, ha asegurado que “la aplicación y la distribución de los recursos presupuestarios de la nueva PAC discriminan a Andalucía frente a otros territorios. Además, sin tener en cuenta que perjudica gravemente al modelo social y profesional de la agricultura, que es el motor del medio rural en Andalucía”.

Relevo generacional

Por otro lado, Carmen Crespo ha inaugurado esta mañana en Dos Hermanas (Sevilla) la asamblea de juventudes agrarias que organiza COAG bajo el lema ‘Tomamos el relevo, por un medio rural vivo’. Junto a la consejera, han participado en el acto de apertura Miguel López y Clara Torreblanca, secretario general y coordinadora de Juventudes Agrarias de esta organización agraria andaluza, respectivamente.

En su intervención, la consejera ha anunciado que el Gobierno andaluz estudia la posibilidad de sacar este año una convocatoria específica para la incorporación de jóvenes a la ganadería en el marco del próximo Programa de Desarrollo Rural (PDR) y, además, trabaja en un plan de actuaciones centrado en los pequeños rumiantes. Crespo ha apostado por ser optimista “a pesar de las dificultades” y ha reafirmado el respaldo a los profesionales del campo por parte del Gobierno autonómico, que “está dispuesto a trabajar con vosotros para seguir adelante y conseguir un futuro más halagüeño para este sector en Andalucía”.

Asimismo, la responsable de Agricultura ha puesto en valor que el Gobierno andaluz ha movilizado en los últimos años cerca de 300 millones de euros para fomentar el relevo generacional en el sector agrario, unas líneas de ayudas que están registrando récord de solicitudes. Para Crespo, este éxito se debe a que los ciudadanos “tienen ganas de ir al campo” y a que la Junta “está poniendo las cosas más fáciles”, como se refleja en la posibilidad de contar con un adelanto del 25% de las ayudas, “que era fundamental”. Gracias a esta apuesta del Ejecutivo regional por el relevo en el campo, más de 3.700 jóvenes se incorporan en estos años al sector agrario para emprender y dar vida a las zonas rurales, donde, como ha resaltado la consejera “residen el 66% de los andaluces”. “Queremos seguir viviendo en estas zonas y tenemos que vivir de ello”, ha apostillado, apuntando que es necesario mantener la agricultura y la ganadería para evitar “el éxodo masivo de los jóvenes” que se observa en otros puntos de España.

Carmen Crespo ha resaltado que en la última convocatoria se ha observado una importante apuesta de las mujeres por sumarse a la actividad agraria. En concreto, el sector femenino ha concentrado el 60% de las solicitudes presentadas y, por tanto, 648 de los 1.000 andaluces beneficiarios son mujeres. “Las mujeres vienen con muchas ganas y han pedido ayudas para proyectos muy interesantes”, ha comentado.

Por otro lado, Crespo ha recalcado que “en Andalucía se vive de la agricultura y la ganadería” y ha apostado por contar con un lobby europeo propio que permita visualizar al sector andaluz y “actuar sobre las normativas que nos influyen”. “La soberanía alimentaria debería ser un criterio fundamental a la hora de elaborar normativas en Europa”, ha afirmado la consejera, que considera necesario reivindicar también en Bruselas “la prioridad comunitaria y la suficiencia alimentaria”.

Bajada de impuestos

En otros ámbitos, la consejera ha recordado también que “Andalucía fue uno de los territorios que planteó la bajada del IVA de la cesta de la compra” y ha mostrado su extrañeza por la falta de reducción de este impuesto para la carne y el pescado. Al respecto, ha afirmado que “lo vamos a seguir reivindicando porque creemos que los impuestos en este momento hay que bajarlos al máximo”.

Sobre los módulos del IRPF para el sector agrario, Carmen Crespo ha recalcado que “la rebaja fiscal la vamos a pelear” para intentar conseguir, entre otras propuestas, una reducción del 50% generalizada para el sector, del 80% para diversas ganaderías, del 100% para la apicultura, del 60% para frutos secos y de entre el 65% y el 90% para el olivar (80% para la aceituna de mesa). “Andalucía ha tenido dificultades por la sequía y nuestros agricultores y ganaderos necesitan esa reducción especial que está muy bien documentada en el exhaustivo informe que han elaborado los técnicos”, ha afirmado al respecto.