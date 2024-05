Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Junto a nuestros hosteleros Joaquín Pérez de la Blanca Más artículos de este autor Por viernes 24 de mayo de 2024 , 16:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Turismo significa futuro. En el Ayuntamiento de Almería estamos convencidos de que este sector tiene un enorme potencial como elemento transformador, generador de riqueza, empleo y desarrollo, si se hace de manera ordenada y sostenible, en cualquier lugar del mundo. También en nuestra ciudad. Por eso nuestras acciones están enfocadas a atraer visitantes para que conozcan todas las bondades de nuestra tierra y dinamicen nuestra economía. Así se lo ha trasladado nuestra alcaldesa, María del Mar Vázquez, al medio centenar de empresarios turísticos que se dieron cita esta semana en las jornadas organizadas por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL). Somos conscientes de que para ello es fundamental mejorar las comunicaciones. Hacer que llegar hasta Almería no sea una odisea, un viaje interminable desde muchos puntos, como lamentablemente lo es ahora. Por ello, a sabiendas de esta situación, hemos ofrecido a nuestros hosteleros una partida de 200.000 euros para invertirla en las acciones que, de manera conjunta en el marco del Foro Almería Turismo, consideremos que van a repercutir favorablemente a la hora de mejorar la conectividad de la ciudad. Este año, y gracias al acuerdo de colaboración con Diputación, hemos mejorado los vuelos con la ciudad alemana de Dusseldorf y con Madrid. Queremos que nuestras acciones vayan acompasadas con la planificación de los empresarios y profesionales del sector y por eso queremos escuchar sus propuestas para seguir avanzado en materia de comunicaciones mientras llegue la tan deseada Alta Velocidad a nuestra ciudad. El encuentro también sirvió para reiterar la postura del Ayuntamiento de Almería ante un asunto que ocupa y preocupa a los hoteleros como es la tasa turística. Seguimos defendiendo que lo más sensato es ser prudentes porque no creemos que aplicar esta tasa sea lo mejor en una ciudad donde no existe el problema de la masificación y cuenta con el grave déficit de comunicaciones. Toca seguir trabajando para atraer visitantes y no para disuadirlos y ahí es donde nos van a encontrar. Joaquín Pérez de la Blanca Concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad 8 artículos Todos los firmantes