Almería Justicia acerca la labor del Servicio de Asistencia a Víctimas a las mujeres rurales jueves 25 de noviembre de 2021 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial ha desarrollado varios encuentros con asociaciones y entidades para dar a conocer los SAVA y el PEF ampliados El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, José Luis Delgado, ha mantenido diversas reuniones con asociaciones y entidades de mujeres rurales con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para trasladarles las acciones que se están desarrollando desde la Consejería que dirige Juan Marín para mejorar la atención a estas víctimas como la ampliación del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) y de los Puntos de Encuentros Familiar) para dar cobertura a toda la provincia. Delgado se ha reunido en primer lugar con la asociación Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) con cuyas representantes ha abordado tanto las ampliaciones de SAVA como del PEF, “que se han llevado a cabo con el objetivo de que la víctimas más vulnerables no tengan que desplazarse hasta la capital, sino que tengan acceso a los mismos servicios lo más próximo posible a sus lugares de residencias”, ha indicado el delegado. Estos servicios, aunque no son exclusivos para víctimas de violencia de género, “sí es cierto que la mayoría de personas que son atendidas en los mismos son mujeres que han sufrido esta lacra. De hecho, en los PEF se gestionan visitas y entregas de menores de casos con órdenes de protección”. Fademur, es una Federación con presencia a nivel provincial, autonómico y nacional, y entre las acciones que está desarrollando en Almería se encuentra el Programa Cultivando Igualdad, con la promoción de espacios seguros contra la violencia de género en el medio rural. A la reunión con el delegado han asistido la su vicepresidenta en Almería, María Trinidad Navarro López; las vocales en Almería, Antonia María Salmerón Gil y Natalia Cortés; y la vocal de Los Vélez, Concepción Alcalde Sánchez. Desde la entidad se ha agradecido el “esfuerzo que ha realizado la Administración andaluza en la atención a las víctimas y sobre todo a las relacionadas con violencia de género en este ámbito, pero de manera concreta en la implantación de los equipos SAVA itinerantes así como la ampliación de los Puntos de Encuentro Familiar, buscando una mayor cercanía de estos servicios con el medio rural. Y animamos a la Consejería a seguir trabajando, mejorando y ampliando los instrumentos que permitan una atención adecuada e inmediata a las mujeres que sufren violencia en el medio rural”. Asimismo, Delgado también ha participado en una charla a la que además de Fademur, también han asistido las asociaciones de mujeres rurales Afammer, Amfar, Ceres y Dalayat, dentro del ciclo de conferencias organizadas por el Ayuntamiento de Dalias, dentro de las Jornadas de Pimiento Temprano. En la charla el titular de Justicia en Almería ha destacado “la labor importantísima, de acompañamiento, pero también de asesoramiento, que realiza el SAVA. Muchas veces las víctimas no saben ni dónde tienen que acudir y ahí están los profesionales del SAVA para orientarles no solo en el procedimiento judicial, sino también sobre otros aspectos como dónde acudir para solicitar recursos sociales”, ha señalado. “Uno de los compromisos de nuestra Consejería y de nuestro vicepresidente es mejorar la atención a las víctimas. Cuando llegamos encontramos un servicio con un gran potencial, pero que era muy desconocido. Por eso decidimos poner en marcha el SAVA itinerante, para darlo a conocer en toda la provincia y que las víctimas no tuvieran que desplazarse hasta la capital, sino que fuera un equipo de profesionales los que se desplazaran hasta ellas”, ha recalcado Delgado. Este equipo ha permitido así contar con dependencias para atender a las víctimas en las sedes judiciales de Huércal-Overa y El Ejido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.