Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Juventudes Socialistas pide al Ayuntamiento de la capital la reparación de las instalaciones deportivas viernes 25 de noviembre de 2022 , 12:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Advierten de que el “deleznable” estado que presentan la mayoría de estas instalaciones La agrupación local de Juventudes Socialistas de Almería ha pedido al Ayuntamiento de la capital que repare urgentemente las instalaciones deportivas públicas que existen en la ciudad, la mayoría de las cuales se encuentran en un estado “deleznable”, hasta el punto de resultar “imposible” la práctica deportiva. El secretario general de JSA en la capital, Antonio García, ha explicado que el grado de deterioro tan avanzado que presentan muchas de estas instalaciones “llega a ser peligroso”, al carecer de las medidas básicas de seguridad. “No es normal que, en Nueva Almería, las pistas de baloncesto lleven precintadas más de un año porque los tableros de las canastas están doblados y el vallado se encuentra en un estado deplorable”, ha lamentado el responsable socialista. En parecidas condiciones se encuentran también las pistas de la avenida del Mediterráneo y el antiguo recinto ferial, “en las que muchas de las canastas no tienen ni siquiera tablero, y tampoco una iluminación adecuada”. Desde Juventudes Socialistas se ha criticado, además, que el Ayuntamiento capitalino haya destinado “sólo a las pistas de skate de Nueva Andalucía” el medio millón de euros que anunció que gastaría en el mantenimiento de instalaciones deportivas públicas. “Con esta actuación lograron hacerse una foto y hacer ver que habían cumplido el objetivo, cuando la realidad es que queda muchísimo por hacer”, ha señalado. Los jóvenes socialistas de la capital han recordado que, ante el mal estado que presentan la mayoría de las instalaciones deportivas públicas de la capital, “son muchos los jóvenes que se están viendo obligados a buscar instalaciones deportivas privadas, lo que provoca que, en ocasiones, jóvenes que viven a cinco minutos de un complejo deportivo público tengan que desplazarse a la otra punta de la ciudad para practicar su actividad deportiva preferida, o que incluso se queden sin hacerlo”. “El Ayuntamiento de Almería debería prestar una mayor atención a la juventud y atender la necesidad de la población de practicar deporte, algo que sólo se puede conseguir si las instalaciones deportivas que tenemos a nuestro alcance están en unas condiciones adecuadas de mantenimiento, de seguridad y de iluminación”, ha insistido García. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.