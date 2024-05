Capital Ampliar Kikín Fernández y Fernando Labordeta regresan con ‘Érase una vez Almería’ Bajo el subtítulo de ‘Historia cómica de lo nuestro’ se enmarca en la programación de primavera del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores martes 14 de mayo de 2024 , 21:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Teatro Apolo de Almería se prepara para una noche de carcajadas este viernes 17 de mayo a las 20:30 horas, con el regreso del aclamado espectáculo 'Érase una vez Almería. Historia cómica de lo nuestro'. Este show, que es una creación original de los reconocidos humoristas almerienses Kikín Fernández y Fernando Labordeta, promete una velada llena de humor y sátira local. Tras su exitoso debut el año pasado y una gira por la provincia, la obra regresa al punto de partida, el Teatro Apolo, para poner el broche de oro a un año de éxitos. Este evento es parte de la vibrante programación de primavera del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería. Con un precio único de doce euros, las entradas están volando tanto en la plataforma online https://almeriaculturaentradas.es/ como en la taquilla del Teatro Apolo. Y si eres de los que prefieren la emoción de última hora, podrás conseguir tu entrada en el mismo teatro el viernes desde una hora antes del espectáculo. Pero date prisa, porque todo indica que pronto colgaremos el cartel de 'No hay billetes'. "Érase una vez Almería" es la nueva comedia teatral que nos lleva de viaje por los momentos más emblemáticos de la historia de nuestra provincia. Creada por los talentosos comediógrafos almerienses Fernando Labordeta y Kikín Fernández, esta obra promete ser un medio entretenido y efectivo para difundir la rica historia de Almería. Durante ochenta minutos, la obra nos guía a través de los diferentes periodos de nuestra historia, desde los antiguos pobladores de Los Millares hasta las influencias fenicias, romanas y árabes. Un elenco diverso de personajes históricos nos introducirá en el legado de Almería. Coincidiendo con el bicentenario de la creación de Almería como provincia independiente del reino de Granada, esta comedia hace su debut. Es un espectáculo que combina atractivo y originalidad, y aunque no sacrifica la precisión histórica, utiliza el humor para captar la atención de una amplia audiencia y potenciar su mensaje divulgativo. La obra es un homenaje a nuestra provincia, elaborado con detalle histórico y un profundo cariño por nuestra tierra. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

