Cineclub Almería proyectará la película italiana 'La quimera' La actividad que organiza La Factoría Almería en el marco de la programación de temporada del Área de Cultura llega al ecuador de su ciclo de primavera martes 14 de mayo de 2024 , 19:45h La semana pasada, Cineclub Almería nos sorprendió con una proyección el lunes, pero esta semana, el jueves 16 de mayo, regresa a su tradicional día de encuentro con el cine. En esta ocasión, nos invita a sumergirnos en el universo de 'La quimera', una película italiana que promete llevarnos a un viaje por los años 80 con un toque de realismo mágico. La dirección corre a cargo de Alice Rohrwacher, quien también participa en la escritura del guion junto a Carmela Covino y Marco Pettenello. El film cuenta con un elenco de lujo encabezado por Josh O'Connor, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato e Isabella Rosellini, y se completa con las actuaciones de Alba Rohrwacher, Milutin Dapcevic y Chiara Pazzaglia, entre otros. La cita es en el Teatro Apolo, con dos sesiones disponibles: una más temprana a las 18:45 y la segunda a las 21:00 horas. Este evento es una colaboración entre La Factoría y el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, que nos asegura una experiencia cinematográfica inolvidable. La película que ha estado en boca de todos, con su nominación a la Palma de Oro en Cannes y múltiples candidaturas en festivales como los premios del Cine Europeo, Seminci de Valladolid, la Asociación de Críticos Norteamericanos y los David di Donatello en Italia, es una obra que no te puedes perder. La trama nos sumerge en el mundo de las quimeras, esos anhelos que todos guardamos pero que parecen esquivos. La historia sigue a una banda de 'tombaroli', ladrones de reliquias antiguas, que sueñan con la riqueza fácil y la vida sin trabajo. Paralelamente, conocemos a Arthur, cuya quimera toma la forma de Benjamina, la mujer que perdió. Determinado a reencontrarla, Arthur se lanza a una búsqueda que lo lleva a desafiar lo invisible, explorando cada rincón y adentrándose en la tierra, en un intento por descubrir esa puerta mítica al Más Allá. A través de un viaje que entrelaza la vida y la muerte, la naturaleza y la urbe, la celebración y la soledad, los caminos de los personajes se entrecruzan, todos persiguiendo su propia quimera. Para aquellos interesados en sumergirse en esta fascinante narrativa, las entradas ya están disponibles en la taquilla del Apolo y online en el portal de Almería Cultura. Con un precio accesible de 5 euros y un descuento especial para miembros de la comunidad universitaria en la segunda sesión, esta es una oportunidad imperdible. El Cineclub Almería, una iniciativa de La Factoría y el Área de Cultura, se enorgullece de contar con el apoyo de Onda Cero, la Universidad de Almería y la colaboración de entidades como Súper 8 Club, Joseba Añorga, Amigos de la Alcazaba, La Chica de Ayer, ASHAL y Tony García Espacio Gastronómico. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia cinematográfica única. ¡Nos vemos en el cine! Estas son las películas del ciclo de invierno: (Sesiones 19.00 y 21.00 horas, salvo indicadas)

Jueves, 16 de mayo – La quimera. Italia. (18.45h y 21.00h) Jueves, 23 de mayo – Hispanoamérica. España. Viernes, 31 de mayo – La Bête. Francia (18.45h y 21.00h) Jueves, 6 de junio – Pájaros. España. Jueves, 13 de junio – Pasolini. Italia. Sesión 20.30 horas. Ya proyectadas:

Jueves, 4 de abril – All of us strangers. Reino Unido. Lunes, 8 de abril – Mamma Roma. Italia. (Acercamientos) Jueves, 18 de abril – Sobre todo de noche. España. Viernes, 26 de abril – Vincent debe morir. Francia. Jueves, 2 de mayo – How to have sex. Reino Unido. Lunes, 6 de mayo – El evangelio según San Mateo. (Acercamientos)

