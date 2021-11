La 31º Ruta de Automóviles Antiguos llena de historia el centro de Almería

viernes 05 de noviembre de 2021 , 19:16h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La Diputación Provincial les ha ofrecido una recepción a los 55 participantes procedentes de 16 provincias de España, que luego han viajado a Enix





Espectacular. La calle Navarro Rodrigo, frente a la Diputación Provincial, se ha convertido en una auténtica pasarela donde se han expuesto los 55 coches participantes en la 31º Ruta de Automóviles Antiguos de Almería, y que, como auténticos ‘influencers’, no han parado de ser fotografiados por los almerienses que han llenado el centro de Almería. Desde niños de una guardería a estudiantes del Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos del IES Los Ángeles, junto con su profesor, son muchas las personas que se han acercado y se han fotografiado delante de estas joyas sobre ruedas, atraídos por la belleza estética de la carrocería y la historia del origen de la la automoción.



Tras el parón obligado por la pandemia en el año 2020, el Club de Vehículos Antiguos de Almería ha organizado con más fuerza la edición número 31, donde participan aficionados procedentes de 16 provincias, y que recorrerán durante el fin de semana las localidades de Enix (hoy), Turrillas (mañana, sábado), y Laujar de Andarax (el domingo).



La Diputación Provincial, como cada año, ha ofrecido una recepción a los participantes en el salón de plenos. En este acto, el diputado provincial, Álvaro Izquierdo, ha dado la bienvenida a los participantes en la XXXI Ruta de Vehículos Antiguos de Almería en el Salón de Plenos de Diputación, antes de presenciar la exposición de coches que se ha podido disfrutar esta mañana en la calle Navarro Rodrigo, frente al Palacio Provincial. El diputado ha afirmado que “nos enorgullece teneros durante este fin de semana en la provincia porque no todos los días podemos contar con un museo del motor como el que se ve en esta ruta. Nos hace una enorme ilusión que conozcáis nuestros pueblos y que disfrutéis de lo bien que se come, del clima y de todas las maravillas que encontramos en Almería”.



A su lado José Juan Soria, presidente del Club de Vehículos Antiguos, ha manifestado que “tenemos un compromiso con Almería y lo desarrollamos con esta ruta, que nos permite disfrutar de nuestra afición y contribuye a promocionar la provincia entre los participantes de toda España, que suponen el 70% de los inscritos”. Por eso, ha agradecido a la Diputación su colaboración. “Se compromete hechos, no sólo palabras, pues gracias a las administraciones podemos realizar este rallye todos los años”. Por su parte, el director de la ruta, Francisco Góngora, ha explicado que esta edición “será especialmente montañosa, lo que permitirá comprobar el estado de conservación de los coches”. El club ha entregado una placa de agradecimiento a la Diputación.





Estudiantes de Automoción

Fuera, en la calle Navarro Rodrigo, la afluencia de público ha sido muy numerosa en las dos horas, de 10 a 12 h. que ha estado expuesto el museo rodante. Entre los asistentes se encontraba un grupo de alumnos de Automoción del IES Los Ángeles. Venían acompañados de su profesor Julián Cayuela Moreno, del Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que con la colaboración de los participantes, les ha explicado las diferencias del motor de los coches antiguos con los actuales.



El sol ha acompañado la primera jornada de la ruta, que tras la exposición, ha viajado a Enix, donde han llegado sobre las 13 horas y realizarán una exposición para disfrute de los niños y mayores de esta localidad de la Sierra de Gádor, hasta las 17.30 h. Mañana, sábado, y el domingo, los coches se expondrán de 9 a 10 horas en Navarro Rodrigo, y marcharán, el sábado a Turrillas, y el domingo a Laujar de Andarax.



En la tarde de ayer, jueves, recibieron una recepción del Ayuntamiento de Almería en el hotel Nuevo Torreluz, base de la organización. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, les dio la bienvenida a la ciudad y afirmó que “actividades de este tipo tienen un gran mérito. Sé los esfuerzos que realizáis, lo valoráis y agradezco en nombre del Ayuntamiento que cada año nos hagáis disfrutar con este museo sobre ruedas”.





Recorrido

La 31º Ruta de Automóviles Antiguos de Almería cuenta con la presencia de marcas míticas como Roll&Royce, Ford, Franklin, Chevrolet, Plymouth, Buick, Bentley, Mercedes, Packard, Cadillac, Austin o Jaguar. Se trata de coches que conservan su carrocería y motores originales, o se han reconstruido con réplicas de piezas exactas a su origen. De ahí su valor histórico.



La ruta comenzó ayer día 4 de noviembre, con la llegada a la ciudad de Almería, para, a las 20 horas, recibir en el hotel Torreluz una recepción por parte del Ayuntamiento de Almería. Hoy han comenzado con la tradicional ofrenda floral a la Patrona de Almería, la Virgen del Mar, a las 9 horas, la exposición de los coches antiguos en la calle Navarro Rodrigo y la recepción de Diputación. A las 17.30 horas donde regresarán a la ciudad y participarán en una visita turística al Museo Arqueológico de Almería.



Mañana, sábado, 6 de noviembre expondrán los coches de 9 a 10 horas en la calle Navarro Rodrigo para llegar a Turrillas a las 12.00 horas, donde se hará una exposición efímera. Permanecerán en el considerado Mirador de Sierra Alhamilla hasta las 17.00 h. Por último, el domingo, día 7, volverán a exponer las joyas sobre ruedas frente a la Diputación, de 9 a 10 horas, para salir después a Laujar de Andarax donde llegarán a las 11.15 horas. Habrá, como siempre, exposición efímera, mientras los participantes visitan la casa Hispano-Filipina y una fábrica de mantecados, en pleno corazón de la Alpujarra. A las 16 horas regresarán hacia Almería y a las 21.30 horas se celebrará una cena de clausura. El día 8 partirán a sus lugares de origen.