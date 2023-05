Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La adrenalina de más de 300 deportistas se disfruta en Almería con el Andalucía Urban sábado 06 de mayo de 2023 , 19:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido a la jornada de esta mañana con la presencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español Almería está celebrando durante este fin de semana, del 5 al 7 de mayo, la primera edición de Andalucía Urban, sobre deportes urbanos en el entorno del Cable Inglés y el Puerto de Almería. Una competición que reúne Breaking, BMX y Scooter y servirá de clasificación para los Juegos Olímpicos de París en 2024 en los que participarán más de 300 deportistas. El evento, que está lleno de grandes espectáculos y mucha adrenalina, cuenta con asistencia gratuita para los interesados, y, está celebrando desde esta mañana en el Urban Stage, el Campeonato Europeo WDSF de Breaking 2023. Tres días en los que la diversión y el deporte urbanos están siendo asegurados. Dicho espectáculo de Breaking ha sido supervisado por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura; el diputado de Deportes, José Antonio García Alcaina y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Vélez. Además, han podido compartir la mañana con Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español que ha acudido hasta la capital para disfrutar del Andalucía Urban. Con esta prueba ha dado comienzo el evento más importante a nivel europeo de esta modalidad deportiva para optar a una plaza para los European Games de junio. Mientras que, el Central Park, ubicado en el Puerto de Almería ha celebrado el Clasificatorio Olímpico UCI C1 de BMX y Competición Internacional de Scooter Park. Entre los dos escenarios principales (Urban Stage y Central Park) se ocupan más de 2.000 m2 de superficie con más de 300 deportistas de más de 30 nacionalidades y, durante la jornada de hoy, también se realizan Competiciones Junior Hot Wheels Superchargers de BMX y Scooter así como se pueden disfrutar de foodtrucks y música. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Rosario Soto entrega las medallas a los campeones de Scooter Junior en el Andalucía Urban