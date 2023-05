Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa felicita al CEIP Virgen del Mar Cabo de Gata en su 50 aniversario sábado 06 de mayo de 2023 , 19:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez participa en la conmemoración y destaca “la excelente labor” de la comunidad educativa La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este viernes en el acto de conmemoración del 50 aniversario del CEIP Virgen del Mar Cabo de Gata. Un encuentro con la comunidad educativa en el que la regidora ha aprovechado para felicitar la efeméride y poner en valor “la excelente labor” que el centro ha desarrollado durante sus cinco décadas de vida. Acompañada por los concejales Sacra Sánchez y Juanjo Segura, Vázquez ha puesto de manifiesto la importancia de “educar en valores como el respeto a la biodiversidad, el valor del medio natural y el potencial ecológico de un colegio que tiene el privilegio de formar junto a la joya del Parque Natural”. Además, ha agradecido el trabajo de todas las personas que “han hecho posible la espléndida realidad que es el colegio a día de hoy”, si bien este ‘cumpleaños’ es, sobre todo, “garantía para un futuro más sostenible para Almería”. Por otra parte, la alcaldesa ha elogiado el compromiso medioambiental del colegio puesto que en 2002 recibieron en Sevilla el galardón como “Ecoescuela” con el objetivo de reducir la huella ecológica y cuidar el entorno natural. En este sentido, ha remarcado que “la naturaleza educa al ser humano y tener la suerte de estar tan cerca del Parque Natural ha ayudado a que varias generaciones de almerienses se hayan sensibilizado especialmente con el medio ambiente”. Intenso programa de actividades El centro ha preparado para este 50 aniversario un amplio programa de actividades que se ha desarrollado durante todo el curso escolar y este viernes ha culminado con unas olimpiadas deportivas, una jornada de puertas abiertas, mercadillos, actuaciones y un concierto. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

