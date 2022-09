Capital La alcaldesa anuncia un Plan Municipal de Iluminación de Caminos Rurales jueves 15 de septiembre de 2022 , 16:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez se reúne con los vecinos de Paraje Guillén y Cortijo Córdoba y adelanta el compromiso municipal de seguir mejorando los caminos rurales, ahora con su iluminación a través de un plan plurianual La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez ha anunciado la redacción de un Plan Municipal para la Iluminación de Caminos Rurales y la inclusión de una partida específica en el Presupuesto municipal de 2023, en cuyo diseño está ya trabajando el Equipo de Gobierno municipal. Así lo trasladó en la reunión mantenida ayer con vecinos de las zonas de Paraje Guillén y Cortijo Córdoba, en La Cañada, encuentro que había comprometido para informar de los acuerdos adoptados en la Junta Local de Seguridad celebrada el pasado martes y de la que salió el compromiso, junto con la Subdelegación del Gobierno, de intensificar la presencia policial que vienen prestando Policía Nacional y Policía Local para garantizar la seguridad de los vecinos en esta zona. El Ayuntamiento dice que no puede poner alumbrado en caminos rurales Leer más Acompañada de los concejales de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella; de Agricultura, Juan José Segura, y de responsables de Policía Local y Policía Nacional, Vázquez ha trasladado a los vecinos su compromiso para “diseñar y poner en marcha un Plan de Iluminación de Caminos Rurales con el que atender las necesidades que en esta materia se vienen reclamando”. Un plan que tendrá carácter “plurianual”, ha especificado, con una primera aportación en el presupuesto de 2023 que ofrezca “cobertura económica” a las actuaciones “más urgentes” que se puedan afrontar en el marco de dicho Plan. Sobre este aspecto ha insistido en que la actuación municipal, analizada siempre desde un punto de vista técnico y jurídico, solo se podrá realizar en aquellos caminos de titularidad recogidos en el inventario de caminos municipales, sobre el que ya trabajan las áreas de Urbanismo y Agricultura, ha adelantado. Asimismo, ha trasladado además a esta reunión el “compromiso” también de la Diputación Provincial de participar en la ejecución de este Plan, extendiendo una colaboración que ha permitido, de manera planificada, atender las necesidades de zonas rurales en materia pavimentación y asfaltado y, ahora, dar un paso más respecto de la necesidad y demanda de iluminación de estos caminos, igualmente de forma planificada. Parque del Generalife Por otro lado, la alcaldesa de Almería ha valorado “muy positivamente” el encuentro mantenido ayer por las responsables de las áreas municipales de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos; Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca; Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y la concejal responsable del Distrito Levante Sur y de Servicios Municipales y Playas, Sacramento Sánchez, con representantes vecinales de las comunidades Parque del Generalife, Parque Luz y Entreparques, en el barrio de Nueva Andalucía, con quienes se ha abordado la situación actual de esta zona con el compromiso de atender las demandas que se han formulado, concretadas en un escrito entregado al Equipo de Gobierno, principalmente en lo concerniente a limpieza, poda de arbolado y seguridad. En este sentido, María del Mar Vázquez ha agradecido la línea de colaboración que se ha establecido a partir de esta reunión con los representantes vecinales en el objetivo común de mejorar las condiciones de la zona, reiterando el compromiso municipal “para atender de manera prinicipal las actuaciones más urgentes que se han demandado y estudiar aquellas mejoras que se puedan emprender en los servicios municipales, así como su refuerzo”. Vecinos y concejales han acordado además un seguimiento “permanente” de las actuaciones a desarrollar calendarizando el próximo encuentro para el mes de octubre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

