El Ayuntamiento insta a la Subdelegación a garantizar la seguridad en Paraje Guillén y Cortijo Córdoba

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, recuerda la compleja situación urbanística para dotar de alumbrado ambas zonas, reconociendo la disposición municipal a buscar una solución viable El Ayuntamiento de Almería ha emplazado hoy a la Subdelegación del Gobierno en Almería a aportar soluciones en la Junta Local de Seguridad, que se ha fijado para el martes, 13 de septiembre, a la situación de inseguridad que han denunciado los vecinos de Paraje Guillén y Cortijo Córdoba, en La Cañada, que han obligado incluso a estos a organizarse en patrullas ciudadanas para velar por su integridad y por sus propiedades. Reunión que se celebrará a instancias de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, como ha anunciado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, en el debate de la moción presentada por el grupo socialista en la que solicitan la instalación de alumbrado en esta zona del término municipal de Almería y que se garantice la seguridad a los vecinos con mayor presencia policial. Sensible a la "inaceptable" situación denunciada por los vecinos y reconociendo la "indignación e impotencia" que episodios como los acaecidos provocan en estos, Martínez Labella ha recordado que "las competencias en materia de seguridad no son municipales, son competencia, única y exclusivamente, del Estado, y son las Fuerzas de Seguridad del Estado las que deben cumplir con la obligación de salvaguardar la seguridad de todos nosotros. No se dejen engañar ni se dejen arrastrar por los cantos de sirenas de unos políticos que tergiversan la realidad y no dudan en utilizarlos como arma electoral", ha denunciado. "Este Ayuntamiento no puede garantizarles lo que se nos pide en la moción. Ni mucho menos significa esto que este Ayuntamiento y este Equipo de Gobierno se desentiendan del problema. Vamos a trabajar junto a ustedes para buscar soluciones, exigiendo a la Subdelegación del Gobierno que aporte los recursos necesarios para que puedan volver a dormir tranquilos, colaborando en ello también la Policía Local" Alumbrado Respecto a la ausencia de iluminación en estas zonas, así como de su dotación, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha explicado que se trata de dos zonas, urbanísticamente, muy distintas. "Paraje Guillén es zona rústica y, por mucho que les digan, no es obligación de los ayuntamientos la dotación de iluminación. La ley es muy clara en este sentido. Sólo existe ese compromiso en las zonas urbanas, en las calles urbanizadas". Respecto a Cortijo Córdoba, zona calificada en el Plan General del 98 como zona urbana no consolidada, con un conjunto de edificaciones irregulares y parcelaciones ilegales, ha explicado Martínez Labella que "el propio Plan General contempla la dotación de esas infraestructuras y servicios vía planeamiento, a través del desarrollo de un PERI, y donde las cargas de esas dotaciones de servicios son atribuidas a los propietarios de los suelos", situación esta idéntica a la que se produce en la zona próxima de La Juaida, ha explicado. "La titularidad pública de los hoy caminos, en el futuro calles, no está del todo definida", ha añadido Martinez Labella, significando que una situación "tan compleja como esta urbanísticamente merezca un análisis por parte de los técnicos municipales y es por ello por lo que no podemos comprometernos hoy aquí con la instalación de alumbrado público", ha justificado, emplazando a estudiar en profundidad "la viabilidad técnica y jurídica que permita prestar esos servicios y encontrar una solución satisfactoria para los vecinos".

