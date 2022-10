Es una información de noticiasdealmeria.com Almería La alcaldesa destaca el potencial de Almería ante los alumnos de la ISAM viernes 07 de octubre de 2022 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez pone en valor el “talento” y señala que el sector agropecuario almeriense “es una cápsula temporal de futuro que ya pone en práctica el modelo de negocio que se empleará en pocos años” noticiasdealmeria.com La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha puesto en valor el potencial de la capital como una “referencia” en la enseñanza del sector agropecuario. Lo ha hecho en el transcurso del acto de graduación de la tercera edición del máster internacional en gestión de agronegocios y de la primera edición del máster internacional en inglés, con estudiantes de más de once países y cuatro continentes, de la International School of Agri Management (ISAM), la primera escuela internacional especializada en agricultura y pesca, que ha despedido este viernes a sus promociones de los másteres internacionales en la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA). Además de la alcaldesa, acompañando al presidente de ISAM en este acto, Germán Fernández, han asistido el viceconsejero de la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, y la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz. En su intervención, Vázquez ha asegurado que el sector agropecuario almeriense “es una cápsula temporal de futuro que ya pone en práctica el modelo de negocio que se empleará en el mundo dentro de pocos años”. Asimismo, ha felicitado a los alumnos de ISAM y a Germán Fernández, director del centro, “por conseguir que Almería sea un ejemplo en toda España”. Un trabajo que, según ha señalado la alcaldesa, “es fundamental para incorporar el talento” a un sector que en la provincia cuenta con casi 400 empresas y factura en torno a 4.500 millones de euros. La regidora ha destacado el apoyo del Ayuntamiento a la agricultura con iniciativas como el Plan Municipal para la Iluminación de Caminos Rurales, que se está desarrollando, y las rebajas fiscales para construir o mejorar invernaderos “puesto que tenemos más de 15.000 personas dedicadas a la agricultura en la capital, sólo en su fase de producción”. Además, se ha mostrado “ilusionada” con el proyecto del ‘Smart Green Cube’, el Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Intensiva que la Junta de Andalucía está impulsando con la colaboración del Consistorio. Retos de la agricultura Por su parte, Sergio Arjona, viceconsejero de la Consejería de Sostenibilidad, ha afirmado que “Germán Fernández ha sido un visionario que ha sabido crear un espacio que enlaza el conocimiento técnico del sector con las capacitaciones que adquieren sus directivos en los masters”. Y es que, en el actual mercado globalizado, “debemos de cambiar el pensamiento y ya no hablamos de agricultores sino de empresarios, y no hablamos de invernaderos sino de industrias agrícolas. Y por eso, necesitamos gestores cualificados del negocio agrícola”. Sergio Arjona ha recordado a los alumnos que él también marchó a otro país, en este caso Estados Unidos, para estudiar un master y “tener formación específica en negocios para aplicarla a la carrera profesional. Y esa estancia me hizo tener una visión global importante para mi trabajo”. El viceconsejero ha enumerado los tres retos de la agricultura almeriense. Primero la profesionalización, “y aquí ISAM juega un papel relevante”, Segundo, la digitalización, “se están haciendo mucho pero se necesita dar un paso más allá”, Y tercero, la sostenibilidad, donde “Almería es líder en producción ecológica de Andalucía y ya ha alcanzado los objetivos en esta materia que la Unión Europea exige para el año 2030”. Por último, María Luisa Cruz, diputada de Promoción Agroalimentaria, se ha mostrado satisfecha de cómo el liderazgo agrícola de Almería se traslada al campo del conocimiento: “Nos sentimos orgullosos del equipo humano que les forma a todos ellos y de los alumnos que dirigirán la estrategia de los agronegocios en la provincia. Enhorabuena a todos ellos”. El presidente de ISAM, Germán, Fernández, ha destacado que “en apenas tres años de vida ya contamos con 35 nacionalidades entre nuestros alumnos de las diferentes ediciones, en un proyecto ya consolidado, que creemos va a ser clave para el futuro del sector agrícola en Almería y España”. Además, ha explicado que “la formación ejecutiva la desarrollamos en dos ámbitos. Por un lado, los directivos de las empresas almerienses actualizan sus conocimientos en innovación en procesos, modelos de negocio, y productos o servicios, en cómo aplicar en la empresa la inteligencia artificial, y en habilidades directivas, como la inteligencia emocional para aportar soluciones a los desafíos que se le plantearán. Y, en segundo lugar, en los masters internacionales, traemos talento de los cinco continentes que quiere conocer y formarse en uno de los principales hubs de la agricultura del mundo como es Almería”. La cuarta edición del MIA y la segunda del MIAM se pusieron en marcha a principios de octubre, con un total de 50 alumnos. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

