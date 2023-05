Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa elogia “la implicación del tejido asociativo vecinal en el día a día de la ciudad” domingo 21 de mayo de 2023 , 09:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez entrega un reconocimiento a 34 vecinos ejemplares, que han sido elegidos por las propias asociaciones en el Encuentro Vecinal La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha elogiado “la implicación del tejido asociativo vecinal en el día a día de la ciudad”, preocupándose por los barrios, participando en las actividades municipales y proponiendo ideas para mejorar Almería”. Así lo ha manifestado durante la celebración del Encuentro Vecinal 2023 que ha reunido este sábado en la Plaza Vieja a medio centenar de asociaciones que han conmemorado el ‘Día del Vecino’ con una jornada de convivencia. Organizado por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, dirigida por la concejala Paola Laynez, el encuentro se ha convertido en una fiesta en la que, desde las siete de la tarde y hasta las once de la noche, se han sucedido actuaciones musicales, baile, teatro, exposiciones, yoga y un buen número de exhibiciones del trabajo que las asociaciones realizan a lo largo del año. La guinda final de la fiesta la han puesto los Teddy Boys, emblemático grupo almeriense. La regidora almeriense ha entregado un reconocimiento a 34 almerienses que se han distinguido por haber estado siempre pendientes de su barrio y de sus vecinos, en lo que es una novedad este año. El ‘Homenaje al Buen Vecino’ ha sido el momento más emocionante de la jornada, ya que los mismos han sido elegidos por las propias asociaciones, “lo que es motivo de orgullo porque son los propios vecinos los que reconocen a aquellos que han dedicado tiempo, esfuerzo y muchas horas a hacer de su barrio el mejor lugar para vivir”. Buena sintonía La Plaza Vieja se ha convertido en ejemplo de buena vecindad y para visibilizar la fuerza de un movimiento “participativo, colaborativo y reivindicativo”, ha señalado la edil Paola Laynez mientras acompañaba a la alcaldesa en el recorrido por los expositores, donde ha podido conversar con los diferentes representantes de los colectivos y agradecerles “la gran labor que realizan en el objetivo común de seguir haciendo de Almería una ciudad cada vez mejor. Las asociaciones no van ni a favor ni en contra del Ayuntamiento, van junto a su Ayuntamiento porque nos une Almería y el camino para seguir haciendo ciudad lo tenemos que recorrer juntos”, ha concluido María del Mar Vázquez. Vecinos homenajeados 1. Asociación de Vecinos “Puerta de Europa” (Parque Nicolás Salmerón) Rosalía Puertas Pérez 2. Asociación de Vecinos “Benjamín” (San Félix) Carmen López Fernández 3. Asociación de Vecinos “Almerimeson” (Casco Histórico) Carmen Padilla Cuenca 4. Asociación de Vecinos “Mediterráneo Oliveros” Dolores López Hidalgo, “Loli” 5. Asociación de Vecinos “Milhojas” (Torrecárdenas) Juan Sánchez Alonso 6. Asociación de Vecinos “Castell del Rey” Juan de Luque Medel 7. Asociación de Vecinos “Santa Isabel Los Pinares” Manuel Rubio Venteo 8. Asociación de Vecinos “San Antonio de Ciudad Jardín” Juan Rafael López Navas 9. Asociación de Vecinos y Amigos del Parque Natural “La Fabriquilla” Pedro Mena Enciso 10. Asociación de Vecinos “Bomar” (Vega) Fulgencio Hernández González 11. Asociación de Vecinos “Alfareros – Plaza de Toros” Alfonso Ruiz García 12. Asociación de Vecinos “Albaida” (Cortijo Grande) Emilio Hernández Sierra 13. Asociación de Vecinos y Comunidades de Retamar – El Toyo Francisco Lao Antequera, “Paco” 14. Asociación de Vecinos “La Torre” (Torrecárdenas) María Josefa Berenguel Rodríguez 15. Asociación de Vecinos “Costacabana” Trinidad Ruiz Fernández, “Trini” 16. Asociación de Vecinos “Manos Abiertas” María Dolores Piedra Criado 17. Asociación de Vecinos “Santa Rita Centro” José Luis Torres Cuadra 18. Asociación de Vecinos “Monteleva” Francisco Sánchez Moyano 19. Asociación de Vecinos “Almadraba de Monteleva” María del Carmen Sánchez Gómez 20. Asociación de Vecinos “Almadraba de Monteleva” Antonia Sánchez Gómez 21. Asociación de Vecinos “Antonio de Torres” (La Cañada) Rosa López Ramón 22. Asociación de Vecinos “Nueva Ilusión Fénix” (San Vicente) Josefa Morales Mañas 23. Asociación de Vecinos "Las Sirenas de Cabo de Gata" Ángeles Camacho Sánchez 24. FAVA Almería "Distrito 1" Juan José Núñez Quero 25. Asociación de Vecinos "Casco Histórico" Miguel Bisbal Guil 26. Asociación de Vecinos "Humilladero" (Cruz de Caravaca) Josefa Fernández de Córdoba 27. Asociación de Vecinos "Sol y Arena" (Venta Gaspar) Dolores Manzano Cerdán 28. y 29. Asociación de Vecinos "Jairán" (El Zapillo) María Isabel Mayor Sánchez y Doña Trinidad Mayor Sánchez 30. Asociación de Vecinos "San Antonio de los Molinos" Juan Molina Sánchez 31. Asociación de Vecinos "Sierra de Monteagud" (Piedras Redondas) Francisco Quero Ferrer 32. Asociación de Vecinos "Los Cortijillos" Emilio López Fernández 33. Asociación de Vecinos "San Urbano de la Cañada" Pedro García de la Torre 34. Asociación de Vecinos "Nuestra Señora Virgen del Carmen" Ángeles Sánchez Cayuela

