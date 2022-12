Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La alcaldesa elogia la “vocación y entrega” de la Policía Local martes 20 de diciembre de 2022 , 20:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Pone en valor el trabajo del Cuerpo, “un ejemplo para Almería”, durante los actos en honor a su patrón La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la “vocación y entrega” de la Policía Local para preservar la seguridad y la convivencia en la ciudad. Una afirmación que ha realizado durante los actos en honor a San Esteban, patrón del Cuerpo, y en el que ha puesto en valor “el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso para proteger los derechos de los almerienses, algo básico para el progreso de nuestra ciudad”. La regidora ha mostrado el compromiso municipal para “seguir rejuveneciendo la plantilla y mantener siempre un razonable equilibrio entre las necesidades y los recursos disponibles”. Asimismo, ha asegurado que “seguiremos apostando por un proceso de modernización constante para que la Policía Local continúe siendo un ejemplo de referencia para Almería”. Acompañada por el superintendente jefe de la Policía Local, Jorge Quesada; la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, entre otras autoridades civiles y militares, la alcaldesa ha subrayado que “para el Equipo de Gobierno, la Policía Local ha sido, es y será una prioridad”. El responsable de la Policía Local de Almería, Jorge Quesada, por su parte, ha tenido un recuerdo para dos agentes fallecidos este año y ha señalado que la Policía Local es “tradición dentro de la modernidad”. En este sentido, ha afirmado que “ejercemos nuestra profesión con sentido de responsabilidad, aunque es difícil, comprometida y exigente”, a la vez que ha defendido “la vocación y la voluntad de servicio” de los agentes y ha agradecido a los policías jubilados y reconocidos “por vuestro servicio a Almería y sus ciudadanos”. Distinciones Como es tradición, en el acto, organizado en la Jefatura de la Policía Local de Almería, se ha recordado a los policías fallecidos y se ha reconocido, con distinciones y medallas a los agentes jubilados y a los que reciben el reconocimiento al mérito, sacrificio profesional y servicios destacados. En esta ocasión, la Policía Local de Almería ha entregado cinco distinciones a personas y entidades externas por su profesionalidad, dedicación, experiencia colaboración” con el Cuerpo. Se trata del inspector jefe de Policía Judicial de la Policía Nacional, Juan Francisco López; el agente de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, Ángel Padilla; el teniente de Intervención de Armas de la Guardia Civil, Alejandro Manuel Gómez; el cantante y tenor Juan Francisco Navarro; y el CEO del Grupo Nexa y administrador de Ego Sport Center, Juan Carrillo. En el acto también se ha homenajeado a los dos policías jubilados este año y se han entregado tres medallas al Mérito Profesional en su categoría de Plata, dos medallas de plata al Sacrificio Profesional y 27 felicitaciones de la Junta de Gobierno Local. También se ha entregado una Medalla al Sacrificio a la agente que el pasado 28 de diciembre sufrió un grave accidente de circulación cuando se dirigía a auxiliar a los ocupantes de un vehículo incendiado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

