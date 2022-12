Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar ‘Me divierto y aprendo mientras trabajan’ martes 20 de diciembre de 2022 , 20:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento inicia en los barrios de Los Molinos y Los Almendros el programa de conciliación Es una iniciativa gratuita de dos semanas de duración para menores de entre 3 y 11 años cuyos progenitores trabajen o realicen alguna actividad formativa Con el objetivo de facilitar la conciliación a las familias durante las vacaciones navideñas de los más pequeños, el Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha en los barrios de Los Molinos y Los Almendros el programa ‘Me divierto y aprendo mientras trabajan’, una iniciativa gratuita de dos semanas de duración para menores de entre 3 y 11 años cuyos padres o madres se encuentren trabajando o realizando alguna actividad formativa. Esta actuación se desarrolla a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en el Centro de la Mujer de Los Molinos, en la calle Instinción, y en el Centro de Integración Social de Los Almendros, en la calle Sierra de Tabernas, 3, y está subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Cada uno de los dos espacios cuentan con 30 plazas y los menores serán atendidos por tres monitores/as especializados en cada centro más un coordinador/a. Los horarios de asistencia a los talleres son del 20 al 23 de diciembre 2022 (solo tardes), de 16.00 a 19.00 horas, y del 27 al 30 de diciembre (mañanas y tardes), de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Se puede acudir de manera continuada o bien eligiendo los horarios y días que mejor se adapten a sus circunstancias familiares. Las actividades tienen dos perfiles, que se van alternando a lo largo del período de ejecución. Por un lado, actividades en el aula y en el propio centro, manualidades, juegos cognitivos, expresión corporal, hábitos saludables, talleres deportivos, etc., y, por otro, hay programadas varias salidas, dentro de ese horario, como por ejemplo a espacios museísticos, la noria, refugios, a las instalaciones de EGO Sport Center, etc. Al igual que la Escuela de Navidad del Centro de la Mujer de la calle Terriza, en el centro, este programa, según afirma la concejala delegada, Paola Laynez, tiene como objetivo principal “divertir a los pequeños y ofrecer un desahogo a los padres y madres para que puedan continuar con su actividad laboral con la tranquilidad de saber que los menores están en buenas manos y disfrutando de unas divertidas vacaciones aprendiendo”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

