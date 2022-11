Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa entrega ayudas a colectivos por su labor en favor de la integración jueves 10 de noviembre de 2022 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez destaca el “valor social” de estas asociaciones y entidades beneficiarias de las ayudas así como su papel “fundamental” en el desarrollo de la ciudad La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha hecho hoy entrega de ayudas a 48 asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro de la capital, aportación económica que permitirá a estos hacer realidad los proyectos, las iniciativas y los talleres que desarrollan “como parte de la gran labor social que prestan al conjunto de la sociedad almeriense”, ha destacado la regidora. Vázquez, acompañada de la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado el “valor social” de estos colectivos felicitando la labor “fundamental” que desarrollan “en beneficio del conjunto de Almería”, explicando que estas subvenciones otorgadas hoy, por un importe total de 50.000 euros, “van dirigidas a colectivos que entre sus fines no sólo tienen ayudar a quien más lo necesitan sino, y esto es muy importante, sensibilizar y concienciar sobre la exclusión, la violencia, el maltrato, la xenofobia, el rechazo… y a potenciar valores positivos como la integración, la inclusión y la promoción personal y social”. “En un momento donde cada vez se hace más necesario romper la incomunicación, tender puentes y prestar ayuda a quien verdaderamente lo necesita” la alcaldesa ha vuelto a manifestar su firme compromiso y voluntad de “seguir estableciendo esos puentes, ayudando a asociaciones como las vuestras, con las que trabajamos a diario para hacer ciudad entre todos”. “Sé bien que todos los proyectos e iniciativas que se van a poner en marcha con estas subvenciones van a transformar y mejorar la vida de muchas personas, ayudándolas a convertirse en protagonistas de su propio futuro”, ha subrayado Väzquez, animando a estos colectivos “a seguir trabajando para que Almería siga siendo capaz de entender, capaz de incluir, capaz de sumar y capaz de ayudar, porque cuanto más avancemos en esa dirección, mejor ciudad seremos”. Finalmente ha pedido a los representantes de estas asociaciones presentes en el acto “que nos deis la oportunidad de escucharos, de aprender y de crecer a vuestro lado”. Las asociaciones y colectivos beneficiarios de estas ayudas trabajan y desarrollan proyectos relacionados con la prevención del riesgo social, la convivencia familiar y social normalizada, la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, la atención a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, la participación social y promoción del voluntariado social, todo ello desde la perspectiva de la diversidad social, la transversalidad y la perspectiva de género, como se recoge en las bases de la convocatoria que regulan la concesión de estas ayudas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

