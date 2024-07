Capital La alcaldesa preside la constitución del Consejo de Participación Ciudadana María del Mar Vázquez anima a participar “para lograr el objetivo compartido de lograr para Almería un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” lunes 29 de julio de 2024 , 20:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presidido la sesión inaugural del Consejo de Participación Ciudadana, un organismo “que quiere ser integrador, positivo y dinámico, que está centrado en las personas, que quiere incluir todas las voces y todas las ideas capaces de seguir preparando a Almería para afrontar con garantías los retos del futuro”. “La participación no es ir por delante de los vecinos, ni tampoco por detrás: es avanzar juntos, unidos por el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Porque escuchar no es coincidir; es dar espacio y valor a las personas e incluir sus opiniones en el siempre complejo proceso de toma de decisiones. Y eso lo vamos a lograr gracias a vosotros”, ha valorado la alcaldesa durante su intervención, quien ha asegurado que “el objetivo que tenemos todos los presentes es transformar Almería para mejorar la calidad de vida de los almerienses y de nuestros barrios”. Conformado por las seis federaciones de asociaciones de vecinos de la ciudad (FAVA Argar; FAVA Siglo XXI; FAVA Distrito Sexto Almería Norte; FAVA Espejo del Mar; FAVA Distrito Uno, y FAVA Norte Distrito Dos) y por los distintos grupos políticos con representación en el plenario, Vázquez ha recordado que previo a esta primera sesión, con la que se pone en marcha oficialmente el Consejo de Participación Ciudadana, “todos los distritos se han reunido y aprobado en algunos de ellos las partidas presupuestarias participativas, que van a tener como resultado la construcción de parques infantiles en el barrio de El Puche y en La Cañada”. “También hemos reforzado al comunicación con todas las asociaciones de vecinos a través de las redes sociales, de correos electrónicos y de grupos de WhatsApp”, ha añadido. De hecho, estas son dos de las principales novedades que ha introducido el Área de Integración Social, Participación y Distritos que dirige el concejal Óscar Bleda. En lo que va a de año, se han enviado aproximadamente un centenar de ‘emails’ a las asociaciones con información relevante de la ciudad así como de los eventos que se van a celebrar y se han creado grupos de WhasApp para que haya contacto directo y fluido con los vecinos. “Para nosotros es importantísimo saber escuchar. Si no escuchamos nos despegamos de lo que necesitan los barrios y la sociedad. Las decisiones no pueden ser acertadas si no tienen un consenso o un apoyo mayoritario de los vecinos, por eso es fundamental que este Consejo se constituya”, ha trasladado. “Estamos activando la participación ciudadana de un modo real y dando los pasos adecuados. De hecho ya estamos viendo frutos concretos de esta dinámica”, ha incidido María del Mar Vázquez, quien se ha mostrado convencida de que “contar con una ciudadanía activa e implicada no sólo es un síntoma de salud democrática: es uno de los objetivos del Ayuntamiento y uno de los compromisos del Equipo de Gobierno”. Para la alcaldesa, “este Consejo de Participación va a proyectar las propuestas de ciudadanos, empresas y resto de colectivos hacia el objetivo compartido de lograr para Almería un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. “Quiero que todo el que crea que tiene algo que aportar, lo haga. Esta es la manera de que todos los almerienses se sientan representados con el diagnóstico y las propuestas que se puedan establecer. Os animo a mantener viva la ilusión por servir al bien común, que significa hacer de la participación ciudadana una herramienta capaz de generar un futuro más próspero, más justo y más capaz de ofrecer más oportunidades a más personas”, ha concluido. El Consejo de Participación Ciudadana, tras la pertinente votación de los asistentes, ha nombrado como vocales a las FAVAS Siglo XXI y Distrito Uno. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

