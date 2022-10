Capital La alcaldesa reafirma su compromiso con los Mayores en su Dïa domingo 02 de octubre de 2022 , 09:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez asiste a la Gala del Día del Mayor, celebrada con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, y considera a este un colectivo imprescindible en el diseño de la Almería del futuro La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presidido hoy el acto central que, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, ha organizado el Ayuntamieto de Almería y que se ha celebrado en el Teatro Apolo de la capital. En este acto, la regidora ha querido agradecer a nuestros mayores “la ilusión, su activa participación en la agenda cultural y social de esta ciudad y en el objetivo común de construir una mejor ciudad y el ejemplo que representais en la sociedad, enseñándonos cada día a todos a afrontar el desafío más grande que tiene una persona, que es saber vivir bien su propia vida”. “Sois un colectivo imprescindible y necesario en el diseño de la Almería del futuro”, ha recalcado una “orgullosa” Vázquez como alcaldesa de una ciudad “que tiene unos mayores tan activos, tan dinámicos y tan ilusionados por el futuro”. Acompañada de la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, la regidora comprometía la labor municipal para seguir trabajando en la línea de ofertar a los mayores todos los mecanismos y herramientas “que os ayuden a disfrutar de un envejecimiento saludable, activo y productivo”. Un objetivo que, como ha trasladado la alcaldesa, el Ayuntamiento ha llevado a sus diferentes Planes de Personas Mayores de Almería, animando ante el colectivo representado hoy en este acto por casi cuarenta asociaciones, “a participar y potenciar las líneas maestras del V Plan Municipal de Personas Mayores, en cuyo trabajo estamos inmersos o conocer la labor que a nivel municipal prestan a nuestros mayores los centros de servicios sociales y la Oficina del Mayor, primera puerta a la que tocar ante la administración para denunciar un posible maltrato o solicitar una ayuda en un momento determinado”. Al mismo tiempo ha reivindicado el protagonismo del Consejo Local de Mayores, órgano de participación imprescindible para, entre otras cosas, la puesta en marcha del nuevo Plan Municipal, reconociendo en estos pilares dirigidos a los mayores “un elemento fundamental en la gestión municipal y el trabajo llevado a cabo por la responsable del Área, Paola Laynez, y todos los funcionarios municipales que la conforman”. Premiar toda una vida En esta Gala del Mayor, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el Ayuntamiento ha querido reconocer el “gran valor” de nuestros mayores y el gran papel que siguen desempeñando en la familia de hoy. Reconocimientos que, de forma particular, han tenido en esta gala Antonio Gutiérrez Paredes, durante casi veinte años consecutivos presidente de la Asociación de Mayores Gran Sol. También han recibido un reconocimiento diecinueve mayores a los que las propias asociaciones de mayores han querido homenajear por “una larga vida de trabajo y vocación de servicio a los demás, en sus barrios, en sus entornos...” Un desfile de moda o la música han completado la parte lúdica de la Gala de hoy, complementando la programación alrededor de la celebración de este Día Internacional de las Personas Mayores que venia precedida por la presentación, esta semana, del libro ‘Saboreando recuerdos’, un compendio de recetas que es resultado del trabajo llevado a cabo por usuarios de Ayuda a Domicilio de Almería y la empresa Clece. La programación de este año en torno al Día del Mayor se cerrará el próximo día 8 de octubre con la organización de una pequeña marcha nórdica, en el Parque de las Almadrabillas, de 9 a 11.00 horas, en colaboración con el Club Deportivo Cóndor. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.