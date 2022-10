Capital La alcaldesa inaugura la XVII Semana Cultural de la AVV Nicolás Salmerón ‘Puerta de Europa’ domingo 02 de octubre de 2022 , 09:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez abre estas jornadas, que incluyen en su programa ciclo de conferencias y visitas guiadas, junto a la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, y la presidenta de la Asociación, Elodia Ortiz El Patio del Mandarino, ubicado en el Área de Cultura y Cine de la Diputación Provincial, ha acogido esta tarde la presentación e inauguración de la XVII Semana Cultural de la Asociación de Vecinos Parque Nicolás Salmerón ‘Puerta de Europa’ en la que colaboran el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial,la Asociación de Mayores Gran Sol y el Foro Almería Centro. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, inauguraba esta Semana Cultura, tras las palabras de bienvenida al acto de la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, y la presentación de las actividades de esta Semana Cultura, por la presidenta de la asociación, Elodia Ortiz, felicitando la organización de unas actividades “que centran su atención en el alma de nuestra ciudad, como es nuestro Casco Histórico”. Vázquez ha animado a la participación de unas jornadas que se han diseñado en el objetivo de acercar la realidad de una zona “que pertenece al conjunto de la ciudad y que todos debemos cuidar”. En este sentido ha querido poner en valor las actuaciones que, a nivel municipal o en colaboración con otras administraciones, caso de la Diputación Provincial o la Junta de Andalucía, se están sucediendo en la zona con el objetivo seguir potenciando la zona porque sabemos que un Casco Histórico dignificado, cuidado y puesto en valor es siempre un elemento que hace ganar enteros al conjunto de una ciudad. En este marco ha referido las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial , San Cristóbal y la Hoya, la rehabilitación llevada a cabo en la Plaza de la Administración Vieja, la rehabilitación del Hospital Provincial como el primer Museo del Realismo de España, que será completada ahora por el Ayuntamiento de Almería con la mejora de la urbanización del entorno, sin olvidar el ilusionante proyecto del Puerto Ciudad”. Por su parte la diputada provincial, Almudena Morales, ha manifestado que “convertimos este edificio administrativo en un bien para la cultura. Esta siempre será la casa de todos los almerienses que quieran poner en valor nuestra historia y tradiciones. Desde la Diputación Provincial, vamos a seguir apostando por nuestro casco histórico para que esta zona de la capital siempre tenga vida”. Por último, la presidenta de la asociación, Elodia Ortiz, ha agradecido a las instituciones su colaboración para mantener viva “una gran parte del corazón de la ciudad. Aprovecho para reconocer el trabajo de todos los vecinos que cada día hacen que esto siga en pie. Esta semana va a ser inolvidable, así que os invito a todos a que disfrutéis y viváis con fervor nuestros días grandes”. En su XVII Semana Cultural, la Asociación de Vecinos Parque Nicolás Salmerón ‘Puerta de Europa’ ha propuesto un programa de actividades, hoy inauguradas, que incluye un ciclo de conferencias, que se celebrarán en el Museo de la Guitarra, visitas guiadas y una convivencia vecinal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

