La alcaldesa rechaza sanciones por el cartel de las agresiones sexuales

lunes 20 de mayo de 2024 , 18:42h

La campaña de sensibilización contra las agresiones sexuales "Si dice no, no es sexo. Es agresión" ha generado polémica en Almería, pero el Ayuntamiento de la ciudad ha anunciado que no tiene previsto destituir a ningún edil o despedir a algún trabajador por el incidente.

La polémica se generó debido a un cartel que se retiró después de que se descubriera que la imagen utilizada era la de un niño, lo que algunos interpretaron como que el consentimiento sexual no era necesario para menores de 16 años. Sin embargo, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha explicado que se trató de un "error de coordinación y supervisión" y que el objetivo de la campaña era sensibilizar sobre la importancia de respetar el "no" en las relaciones sexuales.

Vázquez ha reconocido que el Ayuntamiento detectó el error a las pocas horas y retiró el cartel, pero que el debate generado por la campaña ya no permitía que se cumpliera el objetivo principal. Ha pedido disculpas públicamente y ha asegurado que el Ayuntamiento trabajará "incansablemente" por desarrollar acciones en contra de las agresiones sexuales y protegiendo los derechos de los menores.

El Ministerio de Igualdad ha comunicado que retirará la financiación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se han empleado para la campaña. La alcaldesa ha indicado que el Área de Familias está en contacto con el Ministerio y que se han solicitado todos los grupos políticos el expediente completo de la campaña.

Respecto a la petición de Vox relativa al expediente completo de la campaña, Vázquez ha indicado que lo han solicitado todos los grupos políticos y que esta semana serán citados para que puedan consultarlo con transparencia.

En cuanto al cese de la edil Paola Laynez, responsable del Área de Familias, solicitado por Vox y PSOE, Vázquez ha sostenido que "esto es un trabajo de equipo, y a los equipos, tanto como a las personas, se les mide por su trayectoria profesional entera, por toda su trayectoria, y no por un hecho aislado y único".

En resumen, el Ayuntamiento de Almería no tiene previsto destituir a ningún edil o despedir a algún trabajador por la campaña, sino que se centrará en desarrollar acciones en contra de las agresiones sexuales y protegiendo los derechos de los menores.