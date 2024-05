El Ayuntamiento retira una campaña contra agresiones sexuales a menores

miércoles 15 de mayo de 2024 , 18:44h

El Ayuntamiento de Almería ya ha pedido disculpas y retirado un anuncio contra la agresiones sexuales a menores, en el que bajo la imagen de un niño se podía leer "Si dice no, no es sexo. es agresión sexual", por lo que se daba a entender que si un niño dice que sí, no lo es, cuando de igual modo es delictivo.

“Compartimos la repulsa provocada por una de las imágenes de la campaña contra las agresiones sexuales. El anuncio, ya retirado, se publicó por error sin haber pasado los controles previos. Pedimos disculpas y reiteramos nuestro compromiso con la defensa y protección del menor“, ha indicado a través de su cuenta de X el propio Consistorio.

El Ministerio de Igualdad ha exigido la retirada inmediata de esta "campaña que atenta contra la infancia y que bajo ningún concepto puede estar financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", según han trasladado a EFE desde la Subdelegación del Gobierno en Almería.

FACUA

FACUA Almería, aún así, pide a la alcaldesa del municipio, María del Mar Vázquez, que dé explicaciones sobre cómo ha sido el proceso interno que se ha llevado a cabo para la elaboración y creación de dicha campaña, así como las decisiones políticas que han desembocado en que se dé luz verde a su publicación.

FACUA Almería pide explicaciones al Ayuntamiento de la ciudad por una publicidad que parece condicionar la existencia de agresiones sexuales a niños a que no hayan dado su consentimiento.

En los anuncios, que pueden verse en soportes de publicidad urbana, aparece la fotografía de un niño acompañado de la frase “si dice no, no es sexo es agresión” y “el 72,3% de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima“. Para la campaña, el Ayuntamiento ha usado fondos del Ministerio de Igualdad procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En este sentido, FACUA Almería considera inaceptable que el Consistorio de la capital almeriense haya dado el visto bueno a una campaña que vincula las violaciones a que el menor no dé su consentimiento, cuando en el caso en de menores de edad el consentimiento o no es irrelevante: siempre se trata de una agresión sexual.

Vox

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha pedido responsabilidades de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la dimisión de la concejal de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, del Partido Popular, por la campaña publicitaria en la que se puede ver a un niño, menor, junto al mensaje “si dice no, no es sexo, es agresión”.

“Es vomitivo. Entonces, si el menor dijeses que sí, ¿qué es? Es de una irresponsabilidad tremenda, sobrepasa todos los límites dignidad, la humanidad y el derecho. Pedimos la retirada inmediata de los carteles”, denuncia Rojas tras ver la campaña en una marquesina de la Rambla de Almería.

Para el portavoz, resulta incomprensible que desde el Ministerio de Igualdad y con la connivencia del equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento se promueva una campaña que, lejos de proteger a los menores, los expone a situaciones de vulnerabilidad, ilegalidad y riesgo”.

“Pedimos responsabilidades a la alcaldesa y la dimisión de la concejal, por esta grave falta de criterio al permitir que la campaña se colocara en las calles de Almería”, ha afirmado. “Tan responsable es quien la haya diseñado como quien haya autorizado su difusión en capital. Los políticos que toman malas decisiones tienen que asumir las consecuencias”.

Desde VOX son conscientes que desde el Ministerio de Igualdad del gobierno de Pedro Sánchez se ha “blanqueado la pederastia, pero no imaginábamos que se sumase el PP a esta corriente”, concluye Juan Francisco Rojas.