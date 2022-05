Almería La Alcazaba se llenan de Moda, Arte y Cultura con la celebración de la I edición de ‘Almería MAC’ sábado 28 de mayo de 2022 , 21:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Casi 400 personas se han dado cita en la nueva pasarela almeriense que pretende convertirse en una plataforma nacional para talentos del mundo del diseño, las artes escénicas y la cultura ¡Objetivo conseguido! Almería, y en concreto su Alcazaba, se han convertido en la capital nacional de la alianza entre la Moda, el Arte, la Cultura y la Gastronomía gracias a ‘Almería MAC’. Este evento ha logrado llenar el tercer recinto del conjunto monumental con una imponente pasarela, un showroom y un público entregado a las nuevas colecciones que se han estrenado a nivel nacional. El evento, que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía, ha estado amenizado por el arte que han aportado los componentes del Grupo Flamenco ‘Santo y Seña’. La diputada provincial de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, la concejala de Presidencia de la capital, María Vázquez, y la delegada del Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, han intervenido en la puesta de largo de una pasarela a la que también han asistido otras autoridades, empresarios, influences, diseñadores y aficionados de la moda de la provincia. El evento ha constado de desfiles, actuaciones de flamenco y un espacio (showroom) para dar a conocer marcas emergentes de la provincia. Los desfiles han permitido mostrar las nuevas creaciones de Susana Lirola, Antonio Gutiérrez (Antonio Gusa), Twins (María y Marta Ruiz), Fabian Ozán y Loreto Martínez. El showroom ha contado con las marcas Lausset, Monamoon, Tocados Marisa Fernández y Bund Company: sastrería masculina a medida. María Luisa Cruz ha resaltado que “Almería es tierra de emprendimiento, arte y talento que se ha forjado a lo largo de nuestra historia. Ese talento con sello almeriense también se traslada a la moda, arte y cultura y a un grupo de jóvenes que, con vuestras creaciones, confirman el peso de Almería como tierra de inspiración”. Asimismo ha agradecido a Loreto Martínez y su equipo el gran trabajo realizado: “Gracias por poner el foco en Almería y mostrar al mundo que somos tierra de Naturaleza, Agricultura y Salud, Turismo, Tierra de Cine, de moda y diseñadores,de arte y artistas. Solo espero una cosa: que este evento haya venido para quedarse”. María Vázquez, concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Almería, ha afirmado que “en Almería MAC veremos a profesionales que han explorado, arriesgado y triunfado, y que son un ejemplo de la Almería moderna y con talento que contribuye al avance de la ciudad. Por eso quiero felicitarles”. Además, María Vázquez ha destacado “la unión que existe entre la moda, el arte y la cultura, y que se visualiza en este certamen que se celebra en un enclave único como es la Alcazaba”. La delegada del Gobierno en funciones, Aranzazu Martin, ha resaltado que Almería Moda, Arte y Cultura aúna lo mejor que tenemos."Una moda que trasciende las fronteras provinciales, llegando incluso a la Casa Real, una gastronomía conocida y reconocida en todo el mundo y cerrando este círculo mágico, el Flamenco. Un arte universal, patrimonio de la Humanidad que en Almería ha crecido de manera exponencial, cuna de la Taranta y el Taranto, tierra de guitarra y cante y baile, con jóvenes promesas que ya son una realidad", ha destacado la delegada. Martín ha añadido que "si por algo destaca nuestra provincia, es por sus emprendedores, hombres y mujeres que gracias a su entusiasmo y dedicación, están llevando a cabo sus sueños y compartiendo con todos su mundo interior a través de sus creaciones, inspirados en nuestra tierra y nuestra cultura. La moda como hilo conductor de una pasarela que hace un recorrido por todo aquello que nos identifica y que nos hace sentirnos orgullosos de nuestros orígenes y seguros de nuestro futuro." Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.