Alicia Junco (NA): "Andalucía es rica y no queremos depender del Estado español"

sábado 28 de mayo de 2022 , 21:04h

Alicia Junco es la mujer que encabeza la candidatura de Nación Andaluza en Almería en las elecciones autonómicas del 19J. Junto es enormemente activa, según cuenta en esta entrevista, y a pesar de tener un trabajo de contenido muy social, no le quita tiempo para participar en distintas formaciones no solo políticas, ya que además hace teatro aficinado, está en un club de lectura, y sí, también en un colectivo feminista, en el de OTAN No y otros tantos.

La principal diferencia de Nación Andaluza con otras organizaciones andalucistas y de izquiertas que concurren en estos comicios, es que, tal como declara, ellos son abiertamente independentistas, porque "Andalucía es rica en recursos y no queremos depender del Estado español", y es que entienden que nuestra Comunidad tiene todas las características de un territorio colonizado cultural y económicamente.

Alicia Junco defiende las políticas de izquierda más radicales, porque no considera que Cuba o Venezuela sean ejemplos de fracaso.

Por otra parte, asegura que mientras otras formaciones de izquierdas sostienen que la subida de impuestos es fundamental, ellos creen que hay que empezar por gestionar mejor los recursos públicos. y poner al servicio de lo público aquello que no esté siendo debidamente gestionado desde el ámbito privado, poniendo como ejemplo a los grandes tenedores de tierra en Andalucía.

Respecto a cuestiones como el turismo, defiende que el Cabo de Gata debe quedarse como está, que no se debe construir más en él, y que ese es su valor para los visitantes.