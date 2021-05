La almeriense Laura Diepstraten representará a España en la Eurovisión para artistas ciegos

lunes 17 de mayo de 2021 , 15:23h

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha presidido este mediodía en el Auditorio el acto de presentación de la canción titulada ‘Otra Visión’, compuesta por la propia Laura





La representante de España en la primera edición del International Low Vision Song Contest, la Eurovisión para los artistas ciegos, ha presentado este mediodía en Almería, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, su canción ‘Otra Visión’, a cuatro días de la celebración del festival, en el que competirá con otros 20 países de toda Europa y que se retransmitirá a través de YouTube el viernes, 21 de mayo. Laura confía en dejar a España en buen lugar, según ha dicho.



El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha presidido el acto de presentación en el que han participado el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, con la asistencia además de la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, la consejera territorial Gemma Pozo, y los padres de Laura, Ronni Diepstraten y Marifé García.



Diego Cruz ha recordado que “desde la corporación municipal, desde todas las áreas del Ayuntamiento de Almería, llevamos años trabajando de manera transversal para hacer de nuestra ciudad un ejemplo de inclusión. Que ni un solo almeriense pueda sentirse discriminado sea cual sea su condición o sus capacidades. Por eso es un orgullo que sea una almeriense quien representa a España en este festival, teniendo en cuenta además que la música es el más universal de los lenguajes”.



Cruz ha felicitado a Laura “porque estoy convencido de que, sea cual sea la posición final en el concurso, ya hemos ganado todos y desde ya nos sentimos orgullosos de tu participación. Te deseamos la mejor de las suertes y que tu camino en la música siga siendo tan ilusionante y especial como lo has transmitido en tu canción, ‘Otra Visión’”.



Para el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, este Festival representa “una metáfora de lo que supone la lucha de las personas ciegas por encontrar su sitio en la sociedad”, ha dicho. “Una reivindicación que nos es común a todos los europeos”. A su juicio, Laura Diepstraten es “un orgullo para toda la ONCE y un ejemplo para todos en su valentía, su coraje, su talento y su entusiasmo por enfrentarse a la vida con ambición y con ilusión”.



Mensajes de ánimo

En el acto de presentación, Laura se ha sorprendido por los vídeos de apoyo que ha recibido antes de interpretar la canción que ella mismo ha compuesto para este concurso internacional, y que fue elegida entre otras 30 candidaturas procedentes de toda España, cinco de ellas andaluzas.



Rosario Flores, que la conoce por haber formado parte de su equipo en el programa ‘La Voz Kids’, expresa su ilusión porque la joven cante “con ese corazón y esa voz tan bonita que tienes. Qué ilusión más grandes, ya hemos ganado, lo importante es participar”, le dice la cantante.



El director de la Orquesta Ciudad de Almería, Michael Thomas, felicita a la joven de Pulpí “por haber compuesto tan bien” su canción y le desea suerte. “Toda la Orquesta Ciudad de Almería estaremos contigo en todo el camino”, le dice en inglés y en español.



Pastora Soler, que representó a España en el Festival de Eurovisión de 2012, en Azerbaiyán, con su tema ‘Quédate Conmigo’, le desea a Laura que disfrute de su participación en este Certamen. “Sobre todo te deseo que lo disfrutes muchísimo porque lo importante no es el puesto sino la experiencia de participar y de vivir esto como algo único que se va a quedar para ti para toda la vida”, comenta en el vídeo.



Y desde el plató de Canal Sur TV, el presentador almeriense Juan y Medio se declara “fascinado” porque Diepstraten represente a España en el Festival. “Esta experiencia te va a acompañar hasta que pasen 40 siglos”, le dice. “Solo el esfuerzo que has hecho hasta ahora y las vivencias que tiene ya ha merecido la pena, pero además estoy seguro que vas a hacer un papel muy digno”, subraya.





Votaciones entre las 21.22 y 21.45 horas

La final del concurso podrá seguirse a través de YouTube el viernes, 21 de mayo, a partir de las 19.00 horas. De 19.06 a 21.22 horas será el tiempo para las canciones que no podrán exceder los tres minutos y medio. Y las votaciones estarán abiertas al público entre las 21.22 horas y las 21.45 horas. Durante ese tiempo se proyectará un resumen de todas las canciones participantes con un mensaje del cantante, músico, productor y escritor italiano Andrea Bocelli y una entrevista a la cantautora británica Andrea Begley. A las 21.48 horas se anunciará el resultado de las votaciones y se entrevistará a la persona ganadora, que volverá a repetir su canción antes del cierre del festival, previsto a las 22.00 horas.



Laura Diepstraten tiene 14 años y es ciega de nacimiento, estudia 3º de la ESO en el IES Mar Serena y 3º de grado profesional de piano en el Conservatorio Narciso Yepes en Lorca (Murcia). Con solo ocho años ganó el concurso musical de la ONCE en la modalidad de solista, por su interpretación de la canción de Malú ‘Blanco y Negro’, y con 11 participó en el programa ‘La Voz Kids’ como concursante del equipo de Rosario Flores.



El certamen Euro-Low Vision es una iniciativa de la organización Views International, en colaboración con la Federación Alemana de Ciegos y Deficientes Visuales, para estimular y dar a conocer las creaciones de las personas ciegas o con discapacidad visual grave que se dedican a la música. A través de organizaciones nacionales colaboradoras, se selecciona una canción de cada país participante para concurrir a la final europea, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo en una gala virtual retransmitida a través de YouTube. En esta final competirá cerca de una veintena de países de Europa entre los que figuran Francia, Alemania, Chequia, Rusia, Lituania o Reino Unido.



En España, la ONCE convocó la fase nacional de este concurso para elegir a su representante, una convocatoria a la que han concurrido 30 propuestas de los más variados estilos musicales y procedentes de prácticamente toda la geografía nacional. El jurado, presidido por el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas de la ONCE, Andrés Ramos, y formado por experimentados profesionales de la música, eligió por unanimidad la canción de la joven después de una profunda deliberación, “por el alma y la intensa emoción que transmite”, según destacó el jurado.