La AN cree que Marruecos no respetaría los derechos de un traficante de personas

viernes 13 de enero de 2023 , 15:17h

La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición de Yassin S., presunto dirigente de una organización criminal dedicada a la inmigración clandestina de subsaharianos desde Nador (Marruecos) a Europa, por no estar incluida en su expediente la "valoración, judicialmente homologada en el país solicitante, de la necesidad de la extradición y de la privación de libertad" del acusado. La Sala de lo Penal de la AN ha explicado que la falta de esta evaluación significaría la vulneración de los derechos fundamentales del reclamado a la tutela judicial, a un proceso con todas las garantías, a la libertad personal y a las libertades de residencia y circulación. Citando doctrina de la corte de garantías, el auto de la AN explica que para conceder una extradición se requiere del refrendo judicial de la autoridad del país requirente para garantizar la tutela judicial efectiva del extraditado. Esto fue lo que consideró el Tribunal Constitucional en dos casos concretos, en los que los escritos de las Fiscalías de Colombia y de Angola en los que se basaba la petición de extradición carecían del correspondiente control judicial.

El presidente de la sección, el magistrado Alfonso Guevara, discrepa de la decisión de la Sala y aboga por la entrega del acusado para ser juzgado por delitos de organización, asociación y grupo delictivo, así como por la organización de operaciones de inmigración clandestina. Guevara se basa en el auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal en mayo del pasado año, que establece que la Orden de Detención Internacional dictada por Marruecos cumple con la doctrina emanada de la jurisprudencia europea. El juez considera que el fiscal marroquí se encuentra integrado en el poder judicial del Reino de Marruecos con las garantías de independencia respecto de otros poderes del Estado.

