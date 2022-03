Provincia La antigua casa de maestros de Bentarique serán alojamientos turísticos viernes 04 de marzo de 2022 , 19:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta ayuda al Ayuntamiento de Bentarique a convertir El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Almería, José Luis Delgado, ha visitado este viernes el municipio de Bentarique para conocer de primera mano el desarrollo de las obras para convertir en alojamientos turísticos la antigua casa de maestros que el ayuntamiento está ejecutando con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), cofinanciado por la Consejería que dirige Juan Marín. La Junta de Andalucía aporta, en total, más de 36.000 euros a las obras del PFEA en esta localidad del Medio Andarax de menos 250 habitantes, entre ellas la rehabilitación de la antigua casa de maestros que pondrá a disposición de los visitantes dos apartamentos turísticos y cuatro habitaciones que se suman al hotel de titularidad municipal, pero gerencia privada, que se alza aledaño, junto al mirador sobre el valle. "Este proyecto supone, ya no solo empleo directo durante la realización de las obras, sino que, a su finalización, se convierte en un incentivo económico a través del sector turístico que puede permitir e impulsar la creación de más oportunidades laborales para sus vecinos", ha destacado el delegado. Delgado se ha reunido con el alcalde, Modesto Martínez, y ha saludado su apuesta por invertir los fondos del PFEA para poner en marcha esta actuación que se encuadra en los más de 3,1 millones de euros que la Consejería de Administración Local aporta este años a los 239 proyectos que ejecutan los municipios almerienses y que generarán unos 5.000 empleos. En el caso de Bentarique, las obras del PFEA dan empleo este año a 57 vecinos. El delegado ha puesto en valor el "trabajo que realizan estos pequeños ayuntamientos, en una situación especialmente difícil motivada por la disminución de la población". En este sentido, ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz, y en especial del vicepresidente Juan Marín, por el municipalismo. Ha recordado que la Consejería de Administración Local ha incluido en las bases reguladoras de una línea de ayudas para infraestructuras públicas criterios como la densidad de población, el crecimiento demográfico o el índice de envejecimiento, para "primar" a aquellos municipios "con menos población" o que "sufren de manera directa los efectos de la despoblación". Gracias a la aplicación de este baremo, el Ayuntamiento de Bentarique ha recibido la cuantía de 30.000 euros para mejorar la accesibilidad de instalaciones municipales así como la compra de mobiliario. Tras recorrer las calles de la localidad y departir con las trabajadoras del PFEA, que también ejecutan actuaciones de pavimentación en varias calles del municipio, ha asegurado que otra muestra del compromiso del actual Ejecutivo andaluz con las administraciones locales es el incremento progresivo de la financiación incondicionada que supone la Patrica (Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma). "Llevaba congelada desde 2014 y en lo que va de legislatura ha pasado de 480 millones anuales a 510", ha señalado el delegado, quien ha subrayado que, en el caso de Bentarique, esa "mejora" va a suponer en el ejercicio 2022 una inyección económica de 160.000 euros. Además se ha referido a la reducción de la deuda con los ayuntamientos, la reactivación de los planes de empleo y de los cursos de formación para desempleados o las facilidades para aplazar y fraccionar sus deudas con la Junta para que puedan acceder a los fondos europeos Next Generation. "Son hechos, y no meras palabras, que demuestran que este Gobierno cree en el municipalismo, ya que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano", ha concluido. Por su parte, el alcalde de Bentarique ha reconocido que "gracias al PFEA los pequeños ayuntamientos tenemos una forma de financiar aquellas instalaciones que necesitamos para poder desarrollar el pueblo y se necesitan jornales, un complemento para los habitantes". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Diputación celebra el Día Internacional del Medio Ambiente con las familias de Santa Fe y Bentarique

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.