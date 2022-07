Capital Ampliar La antigua guardería de Nueva Andalucía será una biblioteca jueves 21 de julio de 2022 , 18:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Consejo de Gerencia aprueba la adquisición de este inmueble mediante el pago de 551.917,08 euros y con ello avanzar en el objetivo municipal para convertir ese espacio en una biblioteca y sala de estudio para el barrio El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se ha congratulado del paso dado por el Ayuntamiento de Almería en su objetivo de obtener la propiedad de la antigua guardería de Nueva Andalucía, situada en el conocido como Poligono de San Isidro, y convertir este espacio en un nuevo equipamiento público para la ciudad, cumpliendo así un compromiso con los vecinos del barrio. Un paso “definitivo” que se ha concretado hoy aprobándose definitivamente en el seno del Consejo de Gerencia, y resueltas las alegaciones presentadas, la propuesta de expropiación forzosa, mediante el procedimiento de tasación conjunto, de los bienes y derechos situados en la parcela número once del Polígono de San Isidro, destinada a Servicios de Interés Público y Social dotacional público, culminando así el procedimiento iniciado por la Gerencia Municipal de Urbanismo a finales del año pasado. Una “excelente” noticia para el barrio que el alcalde ha sumado “a los proyectos que en la zona se están ejecutando actualmente, como la remodelación de la calle Blas Infante, y anteriormente sobre la calle Santiago, en el objetivo de seguir mejorando las condiciones y equipamientos de esta parte de la ciudad, que concentra una importante actividad comercial y residencial” La propuesta elevada al Consejo de Gerencia ha contado con los votos favorables del Grupo Municipal Popular y el concejal no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, y la abstención del Grupo Municipal Socialista y Ciudadanos. El gasto autorizado para esta actuación, en concepto de coste presupuestado de los bienes y derechos afectados por la expropiación, se cifra en la cuantía total de 551.917,08 euros. El contenido de este acuerdo será trasladado ahora a los interesados. titulares de bienes y derechos, confiriéndoles un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día de dicha notificación, durante el cuál podrán manifestar por escrito su disconformidad, si la hubiere, con la valoración establecida en el expediente hoy aprobado. Del contenido de este acuerdo el Ayuntamiento dará traslado tanto a la Comisión Provincial de Valoraciones, a efectos de fijar el justiprecio correspondiente en el caso de existir disconformidad, así como al Ministerio fiscal, tal y como se recoge en el procedimiento de expropiación forzosa. El edificio objeto de expropiación, de dos plantas y sótano, se encuentra situado entre las calles Poeta Álvarez de Cienfuegos, Poeta Boscán y Poeta Luis de Góngora, y ocupa un solar regular de 1.200 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una superficie construida de 825 metros cuadrados. Una vez culminado el pago de las cantidades establecidas de acuerdo al procedimiento que se ha seguido respecto de una propiedad indivisa que se ha cifrado en 399 titulares, la intención manifestada por el Equipo de Gobierno es la de convertir este edificio en una biblioteca y sala de estudio para el barrio. Una propuesta que responde al compromiso que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, adquiriera con los vecinos del barrio, con quienes se ha estado trabajando en el “complejo” trámite de identificación y notificación de los propietarios. En este sentido, el primer edil ha agradecido, de forma particular, la “colaboración” prestada por la asociación de vecinos ‘La Unión’, fundamental desde el mismo inicio de las gestiones que se han venido realizando para la consecución de este inmueble, agradecimiento extensivo a la labor desarrollada desde la Gerencia Municipal de Urbanismo en la tramitación de este expediente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.