Capital La sanción a los hosteleros con terrazas sucias es la misma que a un ciudadano jueves 21 de julio de 2022 , 18:36h Escucha la noticia Ayuntamiento y ASHAL presentan una campaña con las novedades de la Ordenanza de Limpieza que obligará a tener papeleras en las terrazas El Ayuntamiento de Almería y la Asociación de Hosteleros de Almería (ASHAL) han presentado una campaña informativa que llegará a todos los bares de la capital con las novedades y mejoras introducidas en la Ordenanza de Limpieza y que, entre otras cosas, obligará a tener papeleras en las mesas de las terrazas. La campaña 'Terrazas limpias, Almería más bonita' es sólo una de las muchas acciones que Ayuntamiento y ASHAL abordan de forma conjunta para mejorar la calidad de vida en la ciudad. La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha anunciado en una rueda de prensa ofrecida en la terraza del establecimiento hostelero 'Aguaviva', en Puerta Purchena, las dos importantes mejoras incorporadas a la Ordenanza de Limpieza: la obligación de bares y restaurantes de contar con una papelera por cada mesa o conjunto de mesas agrupadas en terraza y el nuevo horario para depositar los residuos en los contenedores. "Un horario unificado y que incorpora una hora más, a petición de ASHAL, de modo que el horario será de 20 a 23.00 horas". La primera de estas mejoras es una medida que ya han introducido muchos de los bares y restaurantes con terraza y que al Ayuntamiento "le ha parecido una muy buena idea para ayudar a los hosteleros en la limpieza de sus terrazas y ha decidido que sea obligatoria". Y lo será en el marco de una ordenanza que estará aprobada de forma definitiva antes de que termine el mes de julio. "Hemos querido seguir el buen ejemplo que los hosteleros de Almería llevan dando mucho tiempo con un objetivo muy claro: mejorar cada vez más la limpieza de nuestra ciudad", ha dicho la concejala, que enviará una carta informativa a cada uno de los establecimientos de hostelería de la capital animando "a continuar colaborando". De la mano de ASHAL El presidente de ASHAL, por su parte, ha valorado positivamente la posibilidad de seguir trabajando de la mano en la mejora del reciclaje, la gestión de los residuos porque en el sector es muy importante la conciencia ambiental y la sostenibilidad en las que llevan trabajando años con el reciclaje del aceite usado y del vidrio". De hecho, tanto Sánchez-Fortún como Cobos han destacado la importante colaboración del sector hotelero en la separación y el reciclaje del vidrio que el verano pasado se tradujo en la obtención, por parte de Almería, de una primera Bandera Verde otorgada, como premio por Ecovidrio, la empresa gestora de este residuo. Una bandera que pretenden lograr este verano por segunda vez "siempre de la mano de los grandes recicladores de vidrio, que son los hosteleros", asegura la concejala. Las sanciones La sanción incluida en la Ordenanza de Limpieza no ha cambiado, es la misma que se aplica a cualquier ciudadano que comete una infracción de limpieza y es de 120 euros si es leve, ha aclarado Margarita Cobos. Hay que tener en cuenta que un agente de policía sancionaría con 120 euros al ciudadano que en una terraza tira la servilleta al suelo o cualquier otra cosa en cualquier otro sitio. La misma sanción leve, también multada con 120 euros, que se podría poner a un hostelero que no mantiene limpia su terraza, ha detallado, al tiempo que ha insistido en que este último punto no es nuevo, sino que ya estaba recogido en la Ordenanza y con la misma sanción. Es cierto que la sanción leve puede aumentar su cuantía si se cometen otros agravantes, como reiteraciones, por ejemplo, y podría llegar hasta un máximo de 730 euros. La campaña informativa que se ha presentado este jueves incluye la carta informativa y el reparto de folletos en los que, además de incluir las dos grandes novedades de la ordenanza (la que afecta a las papeleras de las terrazas y la del horario para depositar residuos), recuerda cómo separar bien los residuos en cualquiera de los siete contenedores y el Punto Limpio.

