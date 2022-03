Capital Ampliar La Asociación de Vecinos Bastetania denuncia la postura del Gobierno sobre el Sáhara sábado 26 de marzo de 2022 , 16:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación de Vecinos Bastetania se ha dirigido al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para transmitirle el pesar de muchos almerienses que consideran que ha vendido al pueblo saharaui ante las presiones de Marruecos. Vecinos de esta Asociación que tienen relación con saharauis de los campamentos de refugiados saharauis en Smara y Tindouf, nos señalan que están sin agua corriente, sin electricidad y con una dependencia casi total de las ayudas externas. El pueblo saharaui lleva luchando desde los años 70 por su autodeterminación cuando España, tras el mandato de la ONU, inició el proceso de descolonización que nunca se culminó. Desde entonces, el abandono, las vulneraciones de derechos y el incumplimiento del Derecho Internacional por parte de España, Marruecos y la comunidad internacional han sido constantes. Pero no solo eso, sino que además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cambiado su postura de neutralidad en los últimos días con el conflicto y se ha posicionado del lado del opresor marroquí, dejando de lado UNA VEZ MÁS al pueblo saharaui. Mientras España abre sus puertas a los refugiados ucranianos, abandona a los saharauis tras 40 años de conflicto en el que España tiene la gran parte de culpa. La solidaridad y el respeto de las leyes internacionales tienen que ser con todos los refugiados por igual. La Asociación de Vecinos Bastetania le pide a Pedro Sánchez que rectifique inmediatamente su postura como un primer paso para reconocer al Sahara Occidental su derecho a la libre determinación. La única solución al conflicto sólo puede pasar por el respeto al Derecho Internacional. Cualquier alternativa que pretenda imponerse prescindiendo del ejercicio del derecho a la libre determinación es contraria a la legalidad internacional. España debe cumplir sus obligaciones como potencia administradora del territorio y velar por la culminación del proceso de descolonización. Este cambio de postura es gravísimo e incomprensible desde el punto de vista moral y legal. Los saharauis llevan más de 40 años en tierra de nadie y sufriendo el peor de los abandonos institucionales. En 1991 la ONU reconoció el derecho del pueblo saharaui a su libre autodeterminación. Estamos en 2022 y no solo el referéndum no se ha celebrado sino que España ha cedido a las exigencias de Marruecos. El pueblo saharaui lleva demasiados años luchando por la libertad y no pueden más. No merecen ser la moneda de cambio de ningún país. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

