Capital La Autoridad Portuaria se suma a la Comisión que estudia la integración del Club de Mar en el Puerto-Ciudad sábado 25 de septiembre de 2021 , 12:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Club de Mar y Autoridad Portuaria se comprometen a estudiar en mesas de trabajo, de forma consensuada, alternativas y propuestas que se puedan formular para todas las instalaciones portuarias





Ayuntamiento de Almería y Club de Mar han sumado a la Autoridad Portuaria a la Comisión Técnica, constituida el pasado mes de julio para abordar el proceso de integración de esta entidad en el marco del proyecto Puerto-Ciudad.



Así se ha escenificado en la reunión que han mantenido, ya las tres entidades, en una primera mesa de trabajo en la que han participado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, el presidente del Club de Mar, Abelardo Campra, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, acompañados de técnicos de todas las partes.



Coincidiendo en la necesidad de “abordar conjuntamente un proyecto global”, las tres entidades han manifestado el interés en avanzar en un objetivo que es común, considerando el proyecto Puerto-Ciudad una “herramienta de transformación” en el proceso que debe acompañar el desarrollo de Almería en los próximos años.



En este sentido, Autoridad Portuaria, Club de Mar y Ayuntamiento de Almería se han emplazado a estudiar las propuestas que se puedan formular y abordar en mesas de trabajo aquellas cuestiones que interesan de manera común a todas las partes y que refieren a las actuaciones de integración de las instalaciones portuarias, entre las que quedan incluidas las instalaciones del Club de Mar o aquellas ligadas al puerto, como el Muelle de Levante o Las Almadrabillas.



Todas las partes han mostrado su firme voluntad para trabajar, de forma coordinada, para el mejor resultado de un proyecto estratégico sobre el que debe primar, compatibilizados los intereses particulares del puerto y la ciudad, el interés general, tanto en lo que se refiere a la planificación como a la evolución de los proyectos que están por venir. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.