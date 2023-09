Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La Autovía del Almanzora abrirá al tráfico de forma inminente jueves 07 de septiembre de 2023 , 15:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera de Fomento Rocío Díaz ha desvelado esta gran noticia a la provincia tras la pregunta formulada por el parlamentario andaluz Manuel Guzmán

Guzmán recuerda que frente al compromiso demostrado por Juanma Moreno y su Gobierno, los almerienses han soportado décadas de falsas promesas, retrasos y paralizaciones El vicesecretario de Política Territorial del PP de Almería y parlamentario andaluz, Manuel Guzmán, se ha congratulado de la respuesta que ha ofrecido este mediodía la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, sobre la próxima apertura al tráfico de la Autovía del Almanzora. En concreto, Díaz ha señalado que la apertura será “inminente” y los vehículos comenzarán a circular por una Autovía que fue prometida y anunciada por gobiernos socialistas desde 1986. Asimismo, ha desvelado que “seguimos trabajando, partiendo también de 0, en continuar la conexión del Valle del Almanzora con su actual autovía, llegando hasta Baza, en la provincia de Granada”. En este sentido, ha detallado que “el siguiente paso en nuestra hoja de ruta es licitar, próximamente, la redacción del Proyecto de construcción del tramo que va desde Fines hasta conectar con la futura variante de Olula del Río (A-349)”. Guzmán ha puesto en valor que el “el PP es un partido de gobierno con la única hoja de ruta que el compromiso de los ciudadanos, un partido que antepone la acción a la palabra y el bienestar a todo lo demás y que trabaja por todos sin distinción”. “La autovía del Almanzora es un claro ejemplo de ello. La autovía del Almanzora ha estado ligada siempre a la DESIDÍA, DEJADEZ, APATÍA con la que los GOBIERNOS SOCIALISTAS han tratado a mi provincia. Una autovía que anunciaron los gobiernos socialistas en 1986 a cambio de la eliminación la línea ferroviaria que conectaba Guadix con Lorca. Una autovía que no se inició hasta 20 años después de haberse anunciado y que gracias al compromiso de Juanma Moreno y sus gobiernos va a ser muy pronto una realidad”. HISTORIAL La autovía del Almanzora es una carretera que une Baza (Granada) con Huércal-Overa (Almería) y que se proyectó por primera vez en 1986, como parte del Plan General de Carreteras de Andalucía. Sin embargo, su construcción ha sufrido muchos retrasos y problemas, y todavía no está terminada del todo. Estos son los tramos que se han ejecutado o están en obras actualmente: Baza - Fines: Este tramo tiene una longitud de 59,3 km y todavía está en fase de estudio informativo. No hay fecha prevista para su licitación ni inicio de obras.

Fines - Albox: Este tramo tiene una longitud de 7,9 km y se puso en servicio en 2009. Es el primer tramo que se desdobló de la carretera convencional A-334.

Variante de Albox: Este tramo tiene una longitud de 8,7 km y se puso en servicio en 2015. Evita el paso por el casco urbano de Albox y mejora la seguridad vial y la fluidez del tráfico.

Albox - El Cucador: Este tramo tiene una longitud de 5,6 km y se puso en servicio en 2011. Es el segundo tramo que se desdobló de la carretera convencional A-334.

El Cucador - La Concepción: Este tramo tiene una longitud de 3,3 km y se terminó en 2021, pero aún no se ha puesto en servicio. Se espera que se abra al tráfico junto con el siguiente tramo.

La Concepción - Huércal-Overa (A-7): Este tramo tiene una longitud de 3,6 km y está en obras desde el verano de 2020. Es el tramo más importante, ya que conecta la autovía del Almanzora con la autovía del Mediterráneo (A-7). Se prevé que se finalice en otoño de 2023. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.