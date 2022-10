Economía La Ayuda Alimentaria llegan en 2022 al mísmo número de almerienses que en 2018 lunes 03 de octubre de 2022 , 21:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La situación es similar a cuando el Partido Popular dejó el Gobierno El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha visitado hoy el centro logístico de Cruz Roja Almería que almacena ya los 750.000 kilos de alimentos que ha recibido esta entidad a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para la segunda fase del Plan de Ayuda Alimentaria destinado a personas desfavorecidas. En la primera fase, el pasado mes de abril, ya se repartieron en Almería cerca de 870.000 kilos de alimentos Martín ha realizado la visita acompañado por el presidente de Cruz Roja en Almería, Antonio Alastrué y de Francisco Javier Fernández, jefe de la dependencia provincial de Agricultura y Pesca de la Subdelegación. El Banco de Alimentos también dispone de la misma cantidad de alimentos, que sumados, alcanzan la cifra récord de 1,5 millones de kilos de alimentos básicos y poco perecederos para esta segunda fase. El importe de la compra de estos alimentos asciende a casi 1,8 millones de euros, abonados íntegramente con fondos europeos. “Este año, teniendo en cuenta el impacto que ha provocado sobre los precios la guerra en Ucrania y la carestía de muchos alimentos, la segunda fase del reparto del Programa de Ayuda Alimentaria contará con una cifra récord de alimentos: más de un millón y medio de kilos que han tenido un coste de casi 1,8 millones de euros”, ha señalado el subdelegado. El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, son los organismos intermedios de gestión del Programa Operativo de Ayuda Alimentaria del Fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas 2014-2020. El FEGA, que depende del Ministerio de Agricultura, compra los alimentos a las empresas adjudicatarias, que los suministran a los centros de almacenamiento y distribución que las organizaciones asociadas de distribución, Cruz Roja y Banco de Alimentos, tienen en todo el territorio español. Estas organizaciones serán las que distribuyan ahora los alimentos a las organizaciones asociadas de reparto (124 en la provincia de Almería), que entregan directamente el alimento a las personas destinatarias, 40.063 en total en toda la provincia, cuya situación económica o familiar de necesidad, les impide adquirir alimentos de forma regular. Esta cantidad de personas es la misma que ya recibió el mismo tipo de ayuda hace cuatro años, fecha en la que el Partido Popular dejó el Gobierno central, por lo que no parece que las cosas hayan mejorado ni empeorado, a pesar de la crisis económica derivada de la pandemia y de la guerra de Ucrania, ni de las medidas del Gobierno. En el marco del Programa 2022, el FEGA ha comprado, mediante un procedimiento de licitación pública, más de 2,3 millones de kilos/litros de alimentos (de los que 868.656 se repartieron en la primera fase y 1.501.128 kilos se van a repartir en esta segunda fase): arroz blanco, alubia cocida, conserva de atún, macarrones, tomate frito en conserva, galletas, macedonia de verduras en conserva, cacao soluble, fruta en conserva en almíbar ligero, tarritos infantiles de fruta y de pollo, leche entera UHT y aceite de oliva. Esta cesta de 12 alimentos, nutritivos, básicos, de fácil transporte y almacenamiento, poco perecederos, permite que las personas desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés. El Programa 2022 se ha desarrollado en dos fases de suministro. La primera fase comenzó el 25 de abril y la segunda fase se inició el 12 de septiembre. En la primera fase se repartieron un total de 868.656,320 Kg o litros por un importe de 842.778,77 € (IVA incluido). En esta segunda fase, se distribuirán los citados 1,5 millones de kilos de productos. Desde 2018, este programa ha repartido en Almería más de 13 toneladas de alimentos, con un coste de 12,5 millones de euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

