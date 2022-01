La Banda Municipal de Música de Almería revivió a Queen

viernes 28 de enero de 2022 , 20:41h

Espectacular. La Banda Municipal de Música de Almería recogió con compromiso la respuesta del público que agotó todas las entradas e invitaciones del aforo del Auditorio Maestro Padilla para el concierto y brindó una fantástica canción en su ‘God Save The Queen’. Una actuación con la que, bajo la dirección de David Sánchez Uribe y de la mano de Juan Francisco Manzano a la voz y José Carlos Linares a la guitarra, revivieron parte del repertorio sinfónico más conocido de Queen, en el marco de la programación trimestral de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Tras su participación en la Cabalgata de Reyes o en el Romería a Torregarcía, fue su primer concierto oficial de este presente 2022 y la espera de su retraso en la pasada Navidad por un positivo mereció, sin duda, la pena.

La actuación comenzaría de forma instrumental con el complicado y torrencial ‘Innuendo’, que dio paso a canciones más directas como ‘Radio Ga Ga’, ‘Don’t Stop Me Now’ o ‘Another One Bites The Dust’ y su espectacular línea de bajos. Con Manzano y Linares haciendo las veces de Mercury y May, con toda la fidelidad posible, la velada continuaría con himnos más pasionales como ‘Somebody To Love’, de superación como ‘I Want To Break Free’, de amor como ‘Love Of My Life’ o ese corte casi heavy que es el ‘I Want It All’.

Tras varias canciones, como si de un ente corpóreo se tratara, el ambiente venía pidiendo la gran joya sinfónica de Queen… y llegó celebrada entre honores. ‘Bohemian Rhapsody’ inició un tramo final donde también sonarían ‘Crazy Little Thing Called Love’ o ‘Who Wants To Live Forever’. El gran final llegaría con la fusion de ‘We Will Rock You’ y ‘We Are The Champions’, terminando como bis, celebrando la vida, el mantra vital que representa ‘The Show Must Go On’.

Un excelente concierto que dejó un gran sabor de boca en un público y unos músicos que terminaron la velada plenamente satisfechos.