Deportes Almería rinde tributo a 24 deportistas femeninas con una exposición de fotografías viernes 28 de enero de 2022 , 20:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido a la muestra que se encuentra en el IES Maestro Padilla durante una semana El IES Maestro Padilla ha acogido durante una semana la exposición ‘¿Conoces a estas deportistas?’ promovida por el Consejo Superior de Deportes, a través del Programa Mujer y Deporte, y organizado por las Federaciones Española y Andaluza de Deportes para personas con discapacidad intelectual y que cuenta con el respaldo del club Depoadap y el Ayuntamiento de Almería, a través del Patronato Municipal de Deportes. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado esta mañana el centro educativo junto a la coordinadora de Igualdad, María José Ferrer, la coordinadora de Escuela Espacio de Paz, Patricia Valverde y José Carlos Tejada del club Depoadap con motivo de la exposición itinerante enmarcada dentro de las actividades que se organizan con motivo del Día de la Paz el próximo 30 de enero tras pasar por la sala de exposiciones Espacios de Mujer de la Diputación Provincial de la Plaza de Marín. La deportista de natación, Victoria Martins Cobos, ha estado presente en este evento donde ha manifestado con un emotivo discurso que “como alumna del IES Maestro Padilla, agradezco a Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Fanddi) y al club Depoadap, tengo 19 años y soy síndrome de down, pero eso no me impide practicar mi deporte favorito que es la natación, me gusta mucho nadar y competir, me siento libre y entreno muy duro tres días a la semana”. Así, ha recordado que en 2021 se proclamó ganadora de una medalla de oro y dos de plata en el Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada y la disciplina acuática le permite “ser una más”. Tania Criado, deportista en vela, fue exalumna del centro y ha estado en el acto al ser protagonista en la muestra itinerante. “Estoy muy contenta de haber participado en este proyecto representando a todas las mujeres con discapacidad”, apunta. José Carlos Tejada, por su parte, ha agradecido al IES Maestro Padilla y, a su vez, al Aula Específica del centro su respaldo y ha detallado que estas imágenes tienen un objetivo muy claro. “Una mujer con discapacidad en demasiadas ocasiones está en una segunda o tercera fila y con esta muestra queremos empoderar a las mujeres con discapacidad intelectual, y qué mejor manera que sacando a la luz proyectos deportivos de mujeres que han sido capaces de ponerse metas y llegar a ellas con grandes resultados a nivel de competición y otras, simplemente, siendo feliz al practicarlo, porque es la mejor medicina que podemos tomar todos los días”. Por su parte, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha trasladado que desde el Patronato Municipal de Deportes “estamos apostando con la inclusión de la sociedad almeriense en el deporte, con sacrificio y esfuerzo se puede llegar lejos y es un orgullo para la ciudad”. De esta forma, recordó que “existen diferentes programas promovidos por el PMD destinados a niños con algún tipo de discapacidad”. Protagonistas de la exposición En cada imagen se pueden visibilizar a tres representantes por cada provincia andaluza. De Almería, Tania Criado Gutiérrez (vela), Rosa Vita Villegas (natación) y Victoria Martins Cobos (natación). De Cádiz: Cristina Cantillo Sánchez (balonmano), Paloma Vega Peláez (atletismo) y Marina Rojas Núñez (gimnasia rítmica). De Córdoba: Carmina Torralbo López (atletismo), Esther De Haro De Luna (natación y Elena Marín De León (natación). De Granada: Rosa Ucendo Martínez (fútbol), Helena Díaz Bellido (Esquí) y Carmen Salazar Pérez (baloncesto). De Huelva: María Leandro Gutiérrez de Ceballos (natación), Blanca Betanzos Orihuela (atletismo) y Soraya Gómez Sosa (Patinaje). De Jaén: Carmen Escuin Galiana (natación), Loli Anula Del Árbol (baloncesto) y Marta Rubio Herrera (orientación). De Málaga: Arantxa Carazo Zuurmond (hípica), Julia Fernández Jiménez (natación aguas abiertas) y Valentina Cañas Pérez De Muñoz (surf); y de Sevilla Susana Marín Cañas (ciclismo), Lucía Utrilla Noriega (esquí) y Rocío Brey Iglesias (pádel). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.