La Biblioteca de El Ejido acoge una exposición sobre la vida y obra de Berlanga

viernes 19 de noviembre de 2021 , 09:47h

Se conmemora el centenario del nacimiento del director de "Bienvenido Mister Marshall"

El hall de la Biblioteca Central de El Ejido acoge estos días y hasta el próximo 15 de enero una detallada y completa exposición sobre la vida y carrera profesional de uno de los directores de cine más reputados de todos los tiempos, Luis García Berlanga, quien en su obra ha sabido retratar como nadie la historia reciente de España.



La concejala de Cultura del Ayuntamiento, Julia Ibáñez, ha visitado estos días la muestra, de la que ha destacado que “se trata de una interesante actividad no sólo para los cinéfilos sino, también, para el público en general; ya que la filmografía de Berlanga marcó toda una época, pasando a formar parte de la historia del cine de nuestro país”. La responsable local ha insistido, por tanto, en que “con ella, hemos querido homenajear a uno de los grandes del cine español en la conmemoración del centenario de su nacimiento, acercándolo a los ejidenses en una exposición muy didáctica, ilustrativa y muy visual”.



Esta, que lleva por título ‘Bienvenido, Mister Berlanga’, consta de un total de once paneles y un detallado cronograma, todo ello con una llamativa decoración relacionada con esta temática. A través de ella, se realiza un didáctico, curioso y entretenido paseo por la obra de este importante cineasta.



La exposición se completará con un interesante ciclo de cine del director, que lleva por título ‘Los Jueves, el milagro’, en el que se proyectarán tres de sus títulos más conocidos. Este será gratuito hasta que se complete el aforo de la Sala B del Auditorio. La primera de las películas, ‘Bienvenido Mister Marshall’, se podrá verse esta misma tarde, a partir de las ocho y media de la tarde. Además, contará con la presentación del filme del crítico de cine, Carlos Aguilera.



Otro de los títulos previstos es ‘El verdugo’ que se proyectará el 25 de noviembre, a la misma hora. Esta película estará presentada por el profesor de Filología, Miguel Gallego. Y la última de las proyecciones, tendrá lugar el 2 de diciembre, a la misma hora. La presentación correrá a cargo de la profesora de la UAL y cineasta Nieves Gómez, que ofrecerá un análisis del contenido de la misma.



Por último, remarcar que estas actividades se realizan en el marco del programa de dinamización que la Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido que se viene desarrollando desde hace unos años con el objetivo de acercar estos espacios de lectura y estudio a la población en general, ya sean usuarios o no, además de dar a conocer la importancia del cine clásico y mostrar parte del importante fondo videográfico con el que se cuenta.