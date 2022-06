Capital La Biblioteca Municipal de Cabo de Gata refuerza su servicio miércoles 22 de junio de 2022 , 20:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería triplica los días de apertura para dar respuesta al aumento de población y demanda en la época estival Las clases para los más pequeños de la casa han terminado esta semana y comienzan unas vacaciones escolares muy merecidas. Un periodo en el que también se incrementa el tiempo libre y nada mejor que una buena lectura para seguir viviendo aventuras a través de sus páginas mientras se descansa. Es por eso que, dado el aumento de población y demanda que tiene en verano la Biblioteca Municipal de Cabo de Gata, el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, tras dos años de servicios condicionados por la pandemia, ha decidido este año triplicar el servicio de este espacio. A partir del próximo lunes, 27 de junio, y durante todo el verano, la Biblioteca Pública Municipal de Cabo de Gata abrirá sus puertas al público todos los lunes, miércoles y viernes, en horario de 9.00 a 13.30 horas, dando respuesta a la alta demanda de los servicios bibliotecarios durante este periodo de tiempo en el barrio, en lugar de abrir tan solo el lunes como ocurre durante el resto del año. El concejal de Cultura, Diego Cruz, destaca que “tal y como hemos hecho con las salas de estudio 24/7 de la Biblioteca Central José María Artero en las fechas más críticas para la preparación de los exámenes, también nos adaptamos a las particularidades de otras sedes, como es en este caso la del barrio de Cabo de Gata. De esta forma, pasamos de uno a tres días de apertura, por lo que se convierte en un atractivo y un complemento más de ocio tanto para los almerienses que viven allí todo el año como para quienes pasan unos días de descanso”. La Biblioteca Municipal de Cabo de Gata se encuentra en la calle Javier López Alonso, s/n (04150). Los teléfonos de contacto son el 950 370 120 y el 677 582 725. Su email de contacto es [email protected] Los objetivos principales de la red de bibliotecas municipales, que se completa con la Central José María Artero, La Chanca, Los Ángeles, El Alquián y el Bibliomercado, son satisfacer las necesidades y demandas de información, educación, formación y ocio de la comunidad, así como, garantizar el acceso libre y gratuito de toda la ciudadanía a dichos servicios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

