Almería Reconocimeinto al personal de la seguridad privada miércoles 22 de junio de 2022 , 20:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado suplente, secretario general de la Subdelegación, por ser un “complemento necesario” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado El subdelegado suplente, Juan Ramón Fernández, secretario general de la Subdelegación, ha presidido hoy en el Paraninfo de la UAL el acto de entrega de menciones honoríficas a 71 empleados del sector de la seguridad privada, en el marco de la celebración de la séptima edición del Día de la Seguridad Privada. El Ministerio del Interior declaró en 2013 el 21 de mayo como Día de la Seguridad Privada, estableciendo la realización de acciones que reconozcan la relevancia de la seguridad privada en la sociedad española y dejando libre disposición para su celebración en cualquier otra fecha. Debido a la pandemia, la celebración de este día no ha podido celebrarse los dos últimos años y por motivos de agenda ha tenido que desplazarse en el calendario hasta el día de hoy. Fernández Imbernón ha estado acompañado por el comisario principal, jefe provincial de la Comisaría de Policía en Almería, Gumersindo Vila –que mañana tomará oficialmente posesión de su cargo-, y por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, Jorge Montero Llácer. Igualmente, han participado en la entrega de reconocimientos el comisario Pedro Simarro, jefe provincial de Operaciones de la Policía Nacional en Almería y el teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Herrera. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

