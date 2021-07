La biotecnología ya factura en Almería 23,3 millones de euros

sábado 03 de julio de 2021 , 10:26h

Extenda impulsa la biotecnología andaluza en EEUU, donde el sector alcanza un volumen de negocio de 100.000 millones de euros







Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado la participación agrupada de empresas andaluzas de la industria biotecnológica en BIO International Convention, el evento mundial más importante para esta industria, que se celebró entre los días 14 y 17 de junio y que pone en marcha cada año la Biotechnology Innovation Organization de Estados Unidos, primer mercado mundial de la industria biotecnológica con un volumen de negocio anual de 100.000 millones de euros.



Este encuentro, que ha tenido lugar por segundo año consecutivo en formato digital como consecuencia de las restricciones provocadas por la pandemia, ha conseguido reunir a más de 6.000 profesionales de 55 países de todo el mundo, entre los que se han encontrado 13 firmas andaluzas, que han acudido de la mano de Extenda con el fin de mantener reuniones comerciales con potenciales clientes y generar con ellas importantes sinergias. El objetivo ha sido abrir el negocio al principal mercado mundial para el sector andaluz, que en el primer cuatrimestre de 2021, reactivó su ritmo exportador, al crecer un 23,9% interanual y sumar 620 millones en ventas, cifra con la que Andalucía se posiciona como tercera comunidad exportadora de esta industria a nivel nacional.



Según datos de ICEX y Extenda, EE.UU. lidera con amplia superioridad todas las estadísticas del sector, tanto en volumen de la industria, como gasto en I+D y número de empleos. La biotecnología estadounidense cuenta con más de 2.200 empresas, un volumen de negocio de más de 100.000 millones de euros y más de 300.000 puestos de trabajo.



El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha destacado que “Andalucía es una de las tres biorregiones más dinámicas de España y se sitúa en primera línea de Europa en áreas tan importantes como la investigación genética y con células madre, por lo que su potencial en este ámbito es incuestionable”. En este sentido, precisó que “el sector biotecnológico andaluz cuenta con más de 600 empresas exportadoras, una cifra que ha crecido un 16,3% en el primer cuatrimestre del año, y más de medio millar de grupos de investigación, y es el mejor ejemplo de cómo la transferencia del talento académico al ámbito empresarial es un valor seguro de éxito”.



Asimismo, Bernal ha insistido en que “desde Extenda ofrecemos apoyo a las empresas de esta industria que es sinónimo de innovación y excelencia, para que puedan avanzar con paso firme en un mercado altamente competitivo y exigente como EE.UU. y llevar la Marca Andalucía más lejos”.





BIO International Convention 2021

De ahí, la importancia de acudir a una cita como Bio International Convention, donde cientos de empresas e instituciones estadounidenses e internacionales de primer nivel como centros de investigación, universidades, hospitales, fundaciones, instituciones financieras y agencias gubernamentales han participado, atraídos por el enorme potencial de la industria biotecnológica.



Bio International Convention se ha convertido, por tanto, en una oportunidad única para las empresas e instituciones andaluzas vinculadas a la biotecnología de obtener información de alto valor científico y financiero, cerrar alianzas estratégicas, obtener financiación para sus proyectos y conseguir nuevos clientes.



Asimismo, se ha consolidado como cita ineludible para los países, estados y regiones que quieren invertir en este ámbito. En este sentido, las firmas andaluzas que han participado han encontrado en ella la plataforma perfecta para dar a conocer y promover su oferta a los players del sector y acceder de esta forma a nuevas e interesantes oportunidades de negocio.





Delegación andaluza

Las trece empresas andaluzas que han participado de forma agrupada no sólo han tenido acceso a la plataforma de partnering para poder realizar reuniones comerciales, sino que han podido disfrutar de las sesiones educativas y networking que ha ofrecido la feria.



De igual forma, en los días previos (10 y 11 de junio), las firmas andaluzas han podido participar en el Innovation Stage Networking, donde se han celebrado sesiones formativas acerca de los últimos retos a los que se enfrenta la industria biotecnológica, como la lucha contra el Covid o las necesidades médicas para abordar el cambio climático.



Seis de las trece empresas y entidades andaluzas proceden de Sevilla (Biomedal,

Fundación Progreso y Salud, Vaxdyn, Drops & Bubbles Tecnología, Plus Vitech y la Sociedad para el Avance Científico – SACSIS); cinco, de Granada (Biosearch, Centro de Laboratorios Farmacéuticos ROVI, Fundación Medina, Fundación Parque Tecnológico de la Salud Granada y LimnoPharma), una de Almería (Biorizon Biotech) y otra de Málaga (Flotor Media Solutions).



La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.





Un mercado de oportunidad

El mercado estadounidense es altamente competitivo. La demanda de la industria biotecnológica de EE.UU. se compone principalmente de compañías farmacéuticas, el gobierno federal y gobiernos estatales y locales, así como el sector de agricultura y alimentación y los sectores industriales, principalmente, el químico y el energético.



Según datos de ICEX, durante los últimos años, un número creciente de empresas españolas del sector de biotecnología ha dado el salto al mercado americano, algunas de la mano de grandes empresas con las que han firmado acuerdos comerciales; otras han atraído inversiones americanas a proyectos de investigación; y otras a través de un proceso de implantación en EE.UU. De ahí, el interés que demuestran las firmas andaluzas por abrirse camino en este destino.





Más empresas, que venden más

En 2021, la industria biotecnológica andaluza ha recuperado su impulso exportador, si bien, su actividad internacional no queda completamente reflejada en las estadísticas, ya que estas no recogen su negocio vinculado a los servicios.



Las exportaciones andaluzas de biotecnología crecieron un 23,9% en el primer cuatrimestre de 2021, hasta los 620 millones de euros, con una balanza comercial saneada y un superávit de 31 millones de euros. Con estos datos, Andalucía se coloca como tercera comunidad exportadora, con el 6,5% del total, sólo por detrás de Cataluña y Madrid (50% y 20%, respectivamente).



Esto es gracias a las empresas exportadoras del sector, que han crecido un 16,3% en este primer cuatrimestre del año, hasta las 614. De ellas, casi la mitad (47%) son exportadoras regulares, es decir, que llevan exportando más de cuatro años de forma continuada. En concreto, son 291 firmas, un 13,2% más que en el mismo periodo del año anterior, que son responsables del 95% de las ventas.

Huelva, líder; Málaga, la que más crece

Huelva lidera las exportaciones, con el 42% de las ventas, hasta los 263 millones de euros y un crecimiento del 37% respecto al mismo periodo del año anterior; seguida de Cádiz, con 121 millones de euros, el 19,5%; y Sevilla, con 113 millones, el 18,3% y un ascenso del 48%.



En cuarta posición se encuentra Córdoba, con 40 millones, el 6,5% del total, que crece un 58%; seguida de Granada, con 33 millones, el 5,3%; Almería, con 23,3 millones, el 3,8%; Málaga, con 17 millones, que triplica su cifra (+270%) y es la provincia que más crece; y Jaén, con 9,4 millones, que sube un 19,9%.



Andalucía exporta principalmente el capítulo de otros productos químicos, que copa el 61% de las ventas, hasta los 379 millones de euros y que ha crecido un 42% en este periodo. Le siguen productos químicos orgánicos, con 97 millones de euros, el 15,7%; jabones, lubricantes y ceras, con 93 millones, que sube un 82%; y productos farmacéuticos, con 15,3 millones y un alza del 26,6%.





Europa, principal destino de ventas

Europa es el principal destino de las ventas andaluzas del sector, si bien, India se encuentra entre los diez primeros destinos (8º con 16,3 millones y una subida del 14,4%) y se abre a mercados de otros continentes con sus siguientes diez mercados.



Andalucía exporta en primer lugar a Italia, con 162 millones, el 26,1% y un aumento del 19,2% respecto al primer cuatrimestre de 2020; seguido de Francia, con 74 millones, el 11,9%; y Países Bajos, con 71 millones, el 11,4%, que crece un 60% en este periodo.



República Checa (10º mercado) es el que más crece del TOP 10, al multiplicar por 29 su cifra (+2.882%) hasta los 12,7 millones. Bulgaria (4º), con 41 millones, es el segundo en crecimiento, con un alza del 422%. También destacan el buen comportamiento de otros países como Portugal (6º), con una subida del 26,9% hasta los 30 millones; o Alemania (7º), con una subida del 25,8% hasta los 27,4 millones.



Asimismo, Andalucía avanza en otros mercados para diversificar sus ventas como Colombia (20º mercado), que multiplica por diez sus ventas hasta los 4 millones; Perú (13º), donde multiplica por cuatro sus exportaciones (+309%) hasta los 8,4 millones; Brasil (16º), que dobla su dato, con un alza del 135% hasta los 7,2 millones; o Marruecos (14º), con una subida del 64% hasta los 8,4 millones.