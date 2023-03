Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar La botella de Punta Entinas Moises Palmero Aranda Más artículos de este autor Por lunes 27 de marzo de 2023 , 08:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Veo la botella medio llena. No sé si culpar a Eolo, dios de los vientos, que ha calmado la tormenta, o a Acuario, dios de la lluvia, que la ha rellenado sin avisar. Sé que no hay nada divino, solo acciones humanas, y los efectos de la tercera Ley de Newton, el principio de acción reacción. Por eso, mejor no relajarse y seguir accionando palancas para que no se pare el mecano, a expensas, de que nos quedemos con ella en la mano y me lleve un mochicón merecido. Mi optimismo se debe a tres noticias coincidentes en el tiempo. La primera, la inauguración, por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido, del Centro de Interpretación del Paraje y Reserva Natural de Punta Entinas Sabinar. Una magnífica noticia, que marca un antes y un después, para la educación ambiental en el pueblo, el reconocimiento de los habitantes del territorio de la joya que tienen, y sobre todo para la ciencia y la conservación del patrimonio cultural, ambiental y sentimental de todos nosotros. El alcalde lo definió “como humilde, pero muy digno”, una buena metáfora para hablar de semillas, porque eso debe ser el centro, una semilla que cuidada, crezca fuerte y comience a dar frutos. Aunque para muchos puede ser el fruto de otras semillas que se plantaron a lo largo de los años, por gente que lo defendió, lo protegió, y lo difundió, cuando las máquinas se llevaban las arenas de las dunas, los visionarios veían hoteles y urbanizaciones, o auguraban que era el foco de mosquitos y enfermedades. Muchos nombres habría que recordar, que posibilitaron, con su constancia, que el centro sea una realidad; que Punta Entinas, por fin, tenga un punto de encuentro, un lugar de referencia para escolares, turistas y amantes de la naturaleza; un altavoz, observatorio, laboratorio para estudiar y difundir sus valores. Durante el acto se dijeron cosas muy inteligentes, que confío no sean solo las adecuadas para una inauguración. Se habló de equilibrio entre economía y conservación, de servicios ecosistémicos, de salud, de ocio, de legado, de historia, de biodiversidad, de niños, de familias, de educación, de futuro. Palabras impensables hace unos años, y que ahora son parte de una planificación, de la hoja de ruta a seguir. Para demostrar que no son solo palabras, se anunció, segunda gran noticia, que el vertido de neumáticos, se retiró hace unos días. No hubo convivencia con los alcaldables y vecinos, pero sí una solución entre administraciones creativa y barata. Se reutilizarán en el Circuito de Tabernas, algo que nos parece magnífico. El único coste, el traslado, corrió a cargo del Ayuntamiento de El Ejido, que no tenía que hacerlo, pero lo hizo, y hay que reconocérselo. Y no sólo ese gesto, sino otros muchos que llevan haciendo en los últimos años por el Espacio Protegido, porque no podemos olvidar las otras tres retiradas de neumáticos, las 25 toneladas de plástico que se sacaron, las limpiezas de playas y los numerosos itinerarios didácticos ofertados para centros educativos del municipio y visitantes en verano. Itinerarios, la tercera grata noticia, de los que se hacían eco en el País, en la sección El Viajero, donde se presentaba una ruta para observar las aves que migran en primavera por España. Punta Entinas aparecía al principio del texto, destacando a la gaviota picofina, una especie que nidifica en muy pocos sitios del país, y lo hace aquí. Tres noticias a celebrar, que proyectan el futuro, refuerzan el trabajo realizado y animan a seguir peleando, pero en las que no debemos regodearnos porque la botella, sigue medio vacía. Hay que solucionar el problema de las basuras; de los perros sueltos, las mascotas y los asilvestrados; las especies exóticas; los ciclistas y senderistas que atraviesan por donde pueden o les da la gana; la falta de vigilancia; el deterioro de las puertas, talanquetas, señales de senderos y carteles; el abandono del patrimonio histórico; el putiferio del cruising; o la circulación de vehículos a motor por caminos, dunas y la orilla de la playa, que por ley deberían estar cerrados y sancionados. Medidas algunas, como la del cierre de caminos, que deben ser prioritarias, pero que sabemos pueden crear controversia con la ciudadanía. Somos conscientes de que se está trabajando en ellas y que son difíciles de ejecutar, pero solucionarían muchos de los grandes problemas que amenazan Punta Entinas. Si se atreven a llevarlas a cabo, seremos los primeros en defenderlas, y ayudar, como siempre hemos hecho, aunque parezca lo contrario, para que den resultados. No dependamos de Acuario y Eolo, que los dioses, sabemos, son caprichosos y demasiado orgullosos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Moises Palmero Aranda Natural de El Ejido, Almería. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería. Desarrolla su trabajo en el mundo de la Educación Ambiental desde la Asociación El árbol de las piruletas, donde ha utilizado la literatura como una herramienta más de sensibilización. Es autor y narrador de cuentos infantiles, entre los que destaca El árbol de las Piruletas y Un delfín entre las estrellas (próxima publicación) Secretos en el Sendero, nueve relatos de misterio donde se mezcla literatura, senderismo y geocaching, es su primera publicación en solitario. 32 motivos para no dormir; Pasos en la oscuridad; Taller de cuentos; 12 caricias; 13 muertes sin piedad; Ángel de nieve; Ulises en la isla de Wight; Crímenes callejeros; El oasis de los miedos; Letras para el camino, El mar, la mar, Relatos Velezanos V son algunas antologías donde aparecen sus relatos. Colabora en Candil Radio con los programas “La mirada del delfín viajero” y “Letras de Esparto”. En radio UAL dirige y presenta el programa de entrevistas Radio Ecocampus. También ha hecho sus pinitos en el mundo del cortometraje con El hombre y la flor. Otra oportunidad y su guión “Residuos” fue el ganador del I Concurso de guiones para cortometrajes “Carboneras Literaria”. Socio fundador de la Asociación Literaria y Cultural Letras de Esparto. 198 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)