Unidas podemos no sumar Abraham Benzaquén Por lunes 27 de marzo de 2023 , 09:00h

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha aprovechado estos días para impulsar su candidatura a las elecciones generales al frente de Sumar, la plataforma que pretende aglutinar a las fuerzas de izquierda alternativas al PSOE. Díaz ha asegurado que Sumar será la llave para que haya una coalición progresista que defienda los derechos sociales y laborales de la ciudadanía frente a las políticas neoliberales del PP y Vox. Sin embargo, su proyecto no ha contado con el apoyo de Podemos, el partido que la llevó al Gobierno y del que forma parte. La formación morada, liderada por Ione Belarra, ha rechazado integrarse en Sumar y ha exigido una coalición en la que tenga un peso mayoritario, como ha sucedido estos años en Unidas Podemos. Podemos también ha reclamado que las listas electorales se elijan por primarias abiertas y no por pactos entre las direcciones de los partidos. Las negociaciones entre Sumar y Podemos han fracasado tras semanas de tensión y desencuentros. Podemos ha acusado a Díaz de traicionar el espíritu del 15-M y de pactar con el PSOE de Pedro Sánchez para debilitar al espacio político que representa Podemos. "Lo que le molesta a algunos del PSOE es que nosotros estamos aquí para disputarles el Estado, no para ser su muleta", resumía esta semana una fuente de la dirección morada. La conexión Sánchez-Díaz ha sido uno de los principales motivos de fricción entre Podemos y Sumar. La vicepresidenta ha mantenido una buena sintonía con el presidente del Gobierno y ha impulsado medidas sociales como la subida del salario mínimo o la reforma de las pensiones. En Podemos chirría esta complicidad, que interpretan como una especie de pinza para despojarles de su bandera, sus leyes y su electorado. Con este panorama, Podemos ha decidido dar el portazo a Sumar y presentarse en solitario a las elecciones generales. Belarra ha afirmado que su partido es el único que garantiza un cambio real en España y que no se dejará seducir por el PSOE ni por los poderes económicos. La líder morada ha criticado duramente a Díaz por abandonar el proyecto de Unidas Podemos y por renunciar a asaltar los cielos.