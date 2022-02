Economía La brecha salarial baja un 15% en 2021 viernes 18 de febrero de 2022 , 19:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El IAM presenta en Almería la campaña ‘No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad’, porque las mujeres aún cobran de media 5.136 euros menos El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha presentado esta mañana en Almería la campaña sobre la brecha salarial que este año tiene como lema ‘No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad’, que impulsa la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, con motivo del Día de la igualdad salarial que se conmemora el 22 de febrero. En Andalucía la brecha salarial supera los 5.000 euros (5.136,15 euros), según la Encuesta de Estructura Salarial 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un 15% menos que en el anterior informe cuando alcanzó los 6.040 euros. La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería, María Montagut, ha subrayado que “la desigualdad salarial es una realidad calculable y existente a nivel mundial que se demuestra mediante estadísticas realizadas periódicamente. Una realidad que perjudica de manera clara y directa a las mujeres, promoviendo así una feminización de la pobreza”. La campaña incluye tres carteles y tres vídeos de 30 segundos, que se difundirán a través de los Centros Provinciales de la Mujer y las redes sociales, en los que se hace referencia a la brecha salarial existente en Andalucía y a algunas de sus causas, como la escasa representación de las mujeres en los puestos directivos o la falta de corresponsabilidad. Además, se ha elaborado la guía informativa ‘Brecha salarial y feminización de la pobreza’. Con este documento se pretende visualizar la información sobre la brecha salarial, conceptos clave, normativa actualizada (internacional, nacional y autonómica), situación de la brecha salarial en Andalucía, herramientas elaboradas por diversos organismos e instituciones públicas y recursos bibliográficos de interés. La guía se puede consultar en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer. María Montagut ha explicado que “el mensaje de la campaña de este año es ‘No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad’ porque queremos desmitificar las creencias personales acerca de la desigualdad de género en el empleo y promover la información objetiva y contrastada sobre la brecha salarial”. En este sentido, ha destacado que “desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con la consejera Rocío Ruiz al frente, y el Instituto Andaluz de la Mujer nos sumamos a reivindicar el Día de la Igualdad Salarial con el objetivo de concienciar a la sociedad andaluza sobre la existencia de esta brecha, al mismo tiempo que reivindicamos la igualdad retributiva como parte de nuestro firme compromiso por alcanzar una Andalucía más justa e igualitaria”. Según la Encuesta de Estructura Salarial 2021, el salario medio anual de las mujeres en Andalucía fue de 19.391,52 euros, mientras que el de los hombres fue de 24.527,67 euros, por lo que la brecha salarial andaluza se sitúa en 5.136,15 euros, por debajo de la media nacional, que alcanzó 5.252,36 euros. Las causas de la brecha salarial de género son complejas y suelen estar interrelacionadas. Algunas causas son las barreras de acceso de las trabajadoras a puestos de mayor poder, las altas tasas de trabajo temporal y a jornada parcial, la falta de corresponsabilidad y el inferior porcentaje de hombres que utiliza las reducciones de jornada y las excedencias por cuidado o la infravaloración de las actividades feminizadas (limpieza, atención a la dependencia…). La asesora de programa ha apuntado que “la caída de la brecha salarial es un dato esperanzador que nos indica que, aunque sea poco a poco, las medidas impulsadas comienzan a dar sus frutos. No obstante, no podemos olvidar que la brecha sigue superando los 5.000 euros”. Mientras tanto, en la guía informativa se recoge algunos parámetros que tienen una incidencia clave en la brecha salarial. Así, en 2021 la tasa de empleo femenina fue del 39,99% frente al 46,15% de los hombres, es decir, 6,16 puntos porcentuales inferior a la de los hombres. Además, el 87,9% de las trabajadoras en Andalucía se sitúan en el sector servicios, donde la precariedad laboral es aún mayor que en otros sectores de actividad. A nivel educativo, una de las mayores segregaciones se produce en las disciplinas STEM (acrónimo en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), en el que tan solo un 28% de las mujeres realizan una carrera tecnológica y un 7% ingenierías. Asimismo, solo el 29% de empresas andaluzas cuentan con al menos una mujer en puestos directivos, aunque ha aumentado tres puntos frente a 2020. Mientras tanto, más del 85% de las excedencias por cuidados solicitadas son de mujeres. Políticas para la promoción de la igualdad María Montagut ha subrayado “la necesidad de concienciar a la población y a las empresas de la importancia de promover políticas de igualdad en el empleo”. En esta línea, ha recordado que en 2022 el Gobierno de Andalucía pondrá en marcha diferentes herramientas para hacer frente a las discriminaciones y desigualdades que aún sufren las mujeres. Así, ha destacado la primera Estrategia de Conciliación de Andalucía, que se aprobará en el primer semestre de 2022 y actuará de forma trasversal, junto a las demás consejerías. Dentro de esta iniciativa destaca la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC), que impulsa el Instituto Andaluz de la Mujer y que busca diseñar y desarrollar las líneas estratégicas para la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad en los ámbitos laboral y privado desde las políticas públicas, todo desde el trabajo colaborativo entre lo público y lo privado. Hoy forman parte de esta red 359 entidades en Andalucía, 33 en Almería. También ha puesto de relieve la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad en Andalucía para la distinción y reconocimiento de empresas y entidades comprometidas con la igualdad de género. Con este reconocimiento se busca incentivar las iniciativas empresariales que implanten medidas para la promoción de la igualdad y la mejora de las condiciones laborales de las mujeres. Otra de las principales herramientas para la promoción de la igualdad en 2022 será el primer Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía que obliga a todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, las Universidad y Entidades Locales. Este plan, que ya ha entrado en su recta final, establece las directrices, los objetivos estratégicos y las líneas básicas de intervención que orientarán las actuaciones de los poderes públicos en Andalucía, en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Y como imaginarán el bloque de empleo y conciliación son fundamentales. 