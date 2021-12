Economía La Cámara entre a la familia de Diego García la Medalla de oro martes 21 de diciembre de 2021 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pleno le ha concedido la máxima distinción de la Cámara, a propuesta del presidente Jerónimo Parra, por su contribución al desarrollo de un sector clave de la economía almeriense, por su compromiso con el modelo cameral y por su implicación con la provincia de Almería La Cámara de Comercio de Almería ha entregado, a título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito Cameral a Diego García Molina, empresario del sector hostelero, presidente de Ashal y vocal del Pleno de la Cámara, fallecido de forma repentina en febrero de este año. García Molina entró a formar parte del Pleno de la Cámara en la actual etapa presidida por Jerónimo Parra, ocupando una de las vocalías del grupo de Comercio, Restaurantes, Hospedaje y Reparaciones, en concreto, la de Servicios de alimentación, hostelería y reparaciones, desde noviembre de 2019 hasta la fecha de su fallecimiento. Tras su inesperado fallecimiento, el primer Pleno celebrado dedicó un especial recuerdo a Diego García Molina, y acordó en abril, celebrar cuando las circunstancias sanitarias lo permitieran, un merecido reconocimiento a quien ha sido una gran persona y empresario entregado. Finalmente, el Pleno le ha concedido la Medalla de Oro a título póstumo a Diego García Molina en un emotivo homenaje rodeado de su familia. El presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, ha destacado la labor de Diego: “Era una persona que todos los que lo conocíamos lo queríamos, porque, además, simbolizaba algo que mucha gente no entiende, hacía cosas por los demás a cambio de nada. Diego llevaba dentro algo que no podía evitar, era una persona que lo movía hacer cosas de forma totalmente altruista por los demás”, ha asegurado Jerónimo Parra. La labor de entrega de Diego García en defensa de los intereses del sector, celebrando innumerables reuniones a todos los niveles y poniendo en marcha diferentes campañas, propuestas, enviado escritos y desarrollado un largo etcétera de iniciativas, solicitando medidas y ayudas urgentes que impidieran el desmoronamiento de la industria hostelera. El acto ha estado envuelto en una atmósfera muy emotiva en la que el tejido empresarial y autoridades han querido arropar a la familia de Diego García Molina en este día tan especial. Asimismo, el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, ha querido poner de manifiesto su admiración por Diego García: “Desde muy joven fue un luchador, creía en lo que hacía. Incluso en los momentos más difíciles, mantenía la sonrisa”, ha señalado Jerónimo Parra. La Cámara de Comercio de Almería ha entregado, a título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito Cameral a Diego García Molina. Ha recogido el premio su madre, María Molina, de las manos del presidente de la Cámara, Jerónimo Parra. Visiblemente emocionada, y arropada por su familia en la primera fila del salón de actos, María ha dedicado unas sentidas palabras en recuerdo de su hijo a todos los asistentes: “Quiero darles las gracias por todo el cariño que le están demostrando a mi hijo, gracias de corazón. Desearle a Pedro Sánchez (actual presidente de Ashal) mucha suerte en su andadura en estos tiempos tan difíciles”. Diego se incorporó al Pleno de la Cámara en 2019, formando parte de la candidatura del actual Presidente, y desde el primer momento mostró su compromiso con la institución, por su labor y funciones propias de la Cámara con la que ha colaborado desde siempre desde que accedió a la presidencia de Ashal. Como vocal del Pleno estuvo participando activamente en todas las actividades de la Cámara, apoyando con entusiasmo e interés cualquier iniciativa o proyecto, estuviera o no ligado a su actividad empresarial. Con dos establecimientos de referencia en el Paseo Marítimo de Almería (uno de ellos, el Restaurante Building, referencia de la cocina tradicional en la capital almeriense), seguía teniendo esa vocación de entrega a su colectivo, poniendo todo su tiempo a disposición de todo hostelero que tuviera que contarle un problema profesional o personal. La labor desarrollada por Diego García ha sido clave para conseguir que muchas de esas peticiones sean hoy una realidad. Ha contribuido con su entrega y trabajo a sostener al sector durante un duro período de crisis. Por todo ello, por su contribución al desarrollo de un sector clave de la economía almeriense y por su compromiso con el modelo cameral y la provincia de Almería, “declaración“.





