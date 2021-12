Capital Almería contará en 2022 con el mayor presupuesto de la última década martes 21 de diciembre de 2021 , 17:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, destaca de las cuentas que se someterán en enero a aprobación su carácter social e inversor para relanzar la ciudad tras dos duros años de pandemia Almería contará en 2022 con el mayor presupuesto de la última década, por encima de los 218 millones de euros y superando la cifra del año pasado en casi quince millones, cerca de un 7 por ciento más, según ha avanzado hoy el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso. Las nuevas cuentas, pendientes ahora de su aprobación en Junta de Gobierno Local y su dictamen en Comisión Plenaria antes de ser elevadas a Pleno, previsiblemente todo ello en enero, miran al próximo año con el propósito de “relanzar la ciudad tras dos duros años de pandemia y acelerar la vuelta a la normalidad una vez pueda quedar atrás la situación derivada de la COVID, que sigue condicionando el día a día, y con el objetivo de seguir avanzando en la construcción de una ciudad moderna, sostenible e inclusiva”, ha explicado Alonso. Para ello, se ha elaborado un presupuesto “inversor, social y sostenible, expansivo, que colabore en la reactivación económica de la ciudad, el empleo y en el refuerzo social de quienes viven y trabajan en nuestra ciudad, por supuesto llegando a todos los sectores”, ha resumido el edil popular. Con el objetivo general de una recuperación “plena” de la economía ciudad y el diseño de una ciudad atractiva “para vivir, trabajar e invertir”, el responsable del Área de Economía del Ayuntamiento de Almería ha venido a destacar el “gran volumen de inversión pública y gasto social” que se manifiesta en estas cuentas, subrayando el carácter “inversor” del presupuesto para el próximo año, “con más de 18 millones de inversión, sin sumar los fondos europeos”, unas cifras que, según ha adelantado, supondrán un aumento respecto al año anterior de más del 25 por ciento. Respecto de las cuentas de 2022, Alonso también ha querido subrayar los condicionantes que están determinando su elaboración, como el incremento del IPC, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, declarando la inconstitucionalidad y nulidad del sistema de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía municipal y la reforma acometida por el gobierno para este impuesto, mediante decreto ley, incluso la situación de la pandemia y sus consecuencias a todos los niveles. Pendiente ahora del necesario informe por parte de la intervención municipal, el documento será en breve entregado a los grupos políticos con representación municipal para su estudio y debate, primero en comisión y posteriormente ante el Pleno. En este sentido, Alonso ha pedido al resto de fuerzas políticas que analicen las cuentas que se van a presentar “con rigor, responsabilidad y objetividad”. En esa línea espera el apoyo “mayoritario” de los grupos de la oposición, insistiendo en la “responsabilidad que tenemos los responsables políticos, ahora más que nunca, de remar en la misma dirección, anteponiendo el interés general sobre lo particular. Vamos a presentar unos presupuestos que necesitan los almerienses y en el contexto actual, los presupuestos del próximo año son vitales para el futuro de nuestra ciudad”, ha concluido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.