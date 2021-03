Economía La Cámara traslada a la delegada del Gobierno central las necesidades de las empresas lunes 15 de marzo de 2021 , 15:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Encuentro de trabajo esta mañana en la sede de la Cámara para conocer, valorar y solicitar el máximo apoyo para mantener la actividad empresarial

El presidente, Jerónimo Parra y una representación del Comité Ejecutivo de la Cámara han mantenido esta mañana un encuentro con la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García quién ha visitado la sede de la institución empresarial con motivo de su estancia hoy en Almería.



En este encuentro, los empresarios han podido trasladarle a la representante de la Administración General del Estado en Andalucía, las necesidades más acuciantes en los diferentes sectores de actividad (ayudas directas, renovación de ICOS, acceso a las ayudas recién aprobadas, incidencia de la restricciones en la movilidad internacional para viajes de negocios, entre otras, así como las prioridades de la provincia de Almería en diversos ámbitos desde infraestructuras (Agua, Ave o Corredor Mediterráneo, previsiones de futuro de la conexión por Ave entre Almería y Granada) hasta proyectos e iniciativas de transformación del actual modelo económico y productivo vinculados a los Fondos Next Generation o el Plan de Transición Justa de Carboneras.



En este contexto, en que empresarios y delegada del Gobierno han analizado y valorado las iniciativas puestas en marcha y las que en opinión de las empresas es necesario e imprescindible articular, ha habido una coincidencia plena en la necesidad de alcanzar el objetivo de tener el 70% de la población vacunada cuanto antes; en ese sentido, tanto la llegada de más vacunas como la mayor agilidad en el proceso de vacunación, son factores claves y determinantes para encarar la recuperación.



Tanto la delegada del Gobierno como el presidente de la Cámara han destacado además la importancia de la colaboración público privada para impulsar la reactivación de la actividad económica y empresarial y en este sentido, Jerónimo Parra, ha subrayado una vez más la labor consultiva y de apoyo a las Administraciones públicas que forman parte del ADN de las Cámaras.



En esta reunión ha acompañado al presidente de la Cámara, Lola Hernández, Jesús Posadas, José Luis Muñoz y Alejandro García, vocales del Comité Ejecutivo y representantes de sectores como turismo, trasporte de viajeros, industria de la piedra natural, construcción y servicios.

