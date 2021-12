Almería La campaña “Súper Valiente busca hogar” llega a las pantallas del CC Torrecárdenas miércoles 01 de diciembre de 2021 , 19:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La directora de Infancia destaca la importancia de seguir difundiendo el programa de acogimiento familiar para que más niños y niñas encuentren una familia y un hogar La Directora General de Infancia, Antonia Rubio, ha estado presente hoy en la primera proyección del spot publicitario “Súper Valiente busca hogar” que se ha visualizado en las pantallas exteriores del Centro Comercial Torrecárdenas. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación puso en marcha la campaña “Súper Valiente busca hogar” el pasado mes de octubre, una iniciativa para fomentar el acogimiento familiar de los menores y adolescentes que residen en los centros de protección repartidos por toda la comunidad andaluza y que va dando sus frutos. Rubio ha subrayado el incremento de familias interesadas en el programa de acogimiento familiar. “Desde que pusimos en marcha esta campaña, 445 familias se han puesto en contacto con nosotros mostrando interés por este recurso que supone el acogimiento familiar. En Almería han sido 53 familias que han dado ese primer paso para ofrecer un hogar y dar cariño a estos súper valientes”, ha resaltado la directora general. “En Andalucía hay en estos momentos 2.460 menores y adolescentes en acogimiento familiar, ya sea con familias ajenas (899 menores) o familia extensa, aquella con la que mantiene algún vínculo familiar (1.561 menores). Y 1.889 familias han abierto las puertas de su hogar y de su corazón a quienes lo necesitan para ofrecer la cercanía y estabilidad que solo puede ofrecer una familia”, ha destacado Rubio. En la provincia de Almería, son 144 los menores acogidos (50 de ellos en familias ajenas y 94 en familia extensa), y hay 98 familias acogedoras, 39 ajenas y 59 extensas. La campaña ha contado desde sus inicios con el apoyo de la Fundación Internacional APRONI mediante una subvención de la Consejería de Igualdad con cargo al 0,7% del IRPF y han querido estar presentes también en el acto que se ha llevado a cabo en el centro comercial. “La Fundación Internacional APRONI quiere agradecer a la Dirección General de Infancia, a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, así como al Centro Comercial Torrecárdenas, esta iniciativa, que sin duda supone un fuerte impulso para visibilizar la campaña y llevar el acogimiento familiar a todos los rincones de Almería y Andalucía”, ha resaltado Jaime Fernández – Portillo, Director General de la Fundación Internacional APRONI. El spot publicitario se ha mostrado en una de las pantallas digitales más grandes del mundo ubicadas en la fachada de un centro comercial, en este caso el Centro Comercial Torrecárdenas. Allí, Sergio Velázquez, del departamento de expansión de Bogaris Retail, propiedad, del centro comercial, ha puesto de manifiesto que “Bogaris se involucra desde el inicio de sus proyectos en la vida de aquellas localidades en las que los realiza. De esta manera, se ha construido una estrecha relación con la provincia de Almería y sus habitantes que se mantiene en el tiempo, integrándose en su tejido comercial y cultural a través del Centro Comercial Torrecárdenas. Además, Daniel Párraga, gerente del recinto comercial ha querido transmitir que este lugar es idóneo para una acción social como esta. “Desde el Centro Comercial Torrecárdenas queremos transmitir que nuestras puertas están abiertas para realizar todo este tipo de acciones, ya que van en nuestro ADN y es nuestra seña de identidad, apoyar los eventos socioculturales inclusivos, y sobre todo solidarios, por y para Almería. Asimismo, estamos encantados de aportar nuestro granito de arena a este gran proyecto solidario”, ha dicho Párraga. La directora general ha querido agradecer que el centro comercial haya querido participar en esta iniciativa tan importante para los niños, niñas y adolescentes que viven en los centros de protección de Almería proyectando el spot de la campaña en las pantallas exteriores del recinto. “Estos anuncios hacen hincapié en esa valentía y heroicidad de los y las menores para sobreponerse a situaciones adversas, pero también quiere transmitir que el acogimiento familiar supone una gran experiencia positiva para las familias”, ha concluido Rubio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

